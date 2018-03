JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menunjukkan pelemahan. Pada perdagangan hari ini, IHSG dibuka melemah 115,97 poin atau 1,85% ke 6.138,11.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan, pelemahan IHSG merupakan respon pasar untuk mencari portofolio investasi yang lebih kompetitif dengan tingkat suku bunga yang dinilai lebih menguntungkan.

"Biasalah, mungkin di portofolio itu pasti dia mau mencari mana rated (suku bunga) yang lebih menguntungkan," ujar dia saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Seperti diketahui, baru saja The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya, Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps), menjadi berada dikisaran 1,5% hingga 1,75%. Kenaikan juga diikuti Bank Sentral China, The People's Bank of China (PBOC) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 5 bps menjadi 2,55%.

Menurut Wimboh, pelemahan IHSG pasca kenaikan FFR bukanlah hanya terjadi pada saat ini. Kata dia, Indonesia sudah mengalami siklus ini beberapa kali.

"Itu bukan sekali ini saja dan sudah pengalaman, beberapa kali pada saat ada kenaikkan FFR pasti direspon begitu. Tetapi, ini sifatnya pasti, kalau portofolio itu temporary," kata dia.

Menurutnya, keluarnya investor asing dengan menarik portofolio investasinya di pasar Indonesia hanya bersifat sementara saja.

"Lebih banyak karena respon sementara sentimen pasar kenaikkan (FFR selanjutnya) ke depan," kata dia.

Untuk diketahui, bursa saham Indonesia jeda siang ini masih belum berhasil meredakan pelemahan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 107,88 poin atau 1,73% ke 6.146,19.

Menutup sesi I perdagangan, ada 73 saham menguat, 273 saham melemah, dan 95 saham stagnan. Siang ini, transaksi perdagangan mencapai Rp3,69 triliun dari 5,98 miliar lembar saham diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 22,54 poin atau 2,2% menjadi 1.004,11, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 14,33 poin atau 2,01% ke 698,21, indeks IDX30 turun 12,39 poin atau 2,21% ke 548,81 dan indeks MNC36 terkoreksi 6,71 poin atau 1,89% ke 348,45.





