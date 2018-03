JAKARTA – Angkutan umum berbasis aplikasi atau taksi online diminta menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.



Hal ini penting mengingat peraturan tersebut mencakup standar pelayanan dan keamanan bagi para konsumen taksi online. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengata kan, pengaturan pengoperasian taksi online melalui permenhub perlu diperkuat dan harus dibuat sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di dalamnya seorang konsumen harus mendapatkan keamanan dan keselamatan saat menggunakan taksi online.



“Apa yang terjadi pada kasus terbunuhnya Yun Sisca Rokhani sepekan sebelumnya oleh oknum pengemudi taksi online menunjukkan klimaks atas berbagai tindak kasus kekerasan yang dilakukan taksi online ke pada konsumennya,” ujarnya dalam diskusi trans portasi yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta kemarin.



Dia menilai, kasus pembunuhan tersebut merupakan bukti bahwa secara manajerial taksi online belum memiliki standar keamanan dan keselamatan untuk melindungi konsumennya.



"Tidak ada call center untuk penanganan pengaduan, ini juga bukti bahwa perusahaan aplikasi online tidak punya standar yang jelas dalam melakukan rekrutmen pengemudinya. Hanya mitos belaka bahwa taksi online lebih aman dari pada taksi reguler yang telah eksis selama ini,” ungkap dia.



Senada, pengamat transportasi dari Universitas Katholik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, standar pelayanan yang mencakup keamanan maupun pelayanan penumpang sudah diatur dalam Permenhub No 108.



Peraturan ini, menurutnya, mencakup pendataan para pengemudi online secara transparan melalui data dashboard. Selain itu uji kir secara berkala. Termasuk dari sisi pelayanan berupa kenyamanan dan keamanan kendaraan.



“Jadi semua sudah tercantum di dalam PM 108 itu. Tinggal pelaksanaannya saja yang harus dijalankan di lapangan,” ujarnya.



Keseriusan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatur keberlangsungan taksi online di semua daerah.



“Jika tidak, hanya akan menjadi bom waktu. Kemenhub sudah menerbitkan aturan yang tinggal diterapkan di semua daerah, Kominfo sudah mengurus soal aplikasinya. Ada pihak kepolisian. Sekarang yang diperlukan adalah leading sector. Ini yang perlu, kalau tidak hanya akan jalan sendiri-sendiri saja,” pungkasnya.



Sebagai informasi, keberadaan Permenhub No. 108 yang mengatur soal taksi online diperuntukkan demi menjaga keberlangsungan taksi reguler maupun angkutan konvensional. Didalam peraturan tersebut ditetapkan soal kuota atau jumlah taksi online pada tiap daerah atau kota di Indonesia. Lalu pendataan identitas para pengemudi, termasuk besaran tarif yang meliputi tarif batas atas dan tarif batas bawah.



“Masih banyak lagi yang diatur, ada soal uji kir dan SIM A Umum. Semuanya diatur supaya tidak bentrok dengan taksi konvensional yang sudah eksis selama ini,” katanya.



Sementara itu Kapolres Bogor AKBP AM Dicky mengatakan, Fadli Nizar Himba (28), dan Fahmi Idris Himba (28), dua pelaku pembunuhan terhadap tenaga marketing wedding organizer (WO) Yun Siska Rohani, (29), yang jasadnya di buang di semak-semak ruko Cibinong Griya Asri, Kelurahan Tengah, Kabupaten Bogor, Minggu (18/3/2018), merupakan saudara kembar.



“Motifnya perampokan, ingin menguasai harta korban. Keduanya ditangkap dirumahnya di Desa Tajurhalang tanpa melakukan perlawanan,” ucapnya.



(ichsan amin/haryudi)

(yau)



(rhs)