BEKASI - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, menghabiskan anggaran sebesar Rp900 miliar. Investasi tersebut dengan menerapkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang tidak menimbulkan pencemaran.



Menurut Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto, pengolahan sampah secara termal tipe stoker-grate atau pengawetan dengan energi panas ini dapat menghasilkan listrik. Proyek percontohan ini mempunyai kapasitas 50 ton per hari dengan menghasilkan listrik 400 KW. Kota besar seperti DKI Jakarta dengan produksi sampah sekitar 7.000 ton per hari memerlukan teknologi sebagai solusi penanganan sampah. Pemusnahan ini dilakukan secara cepat, tepat, signifikan, serta ramah lingkungan.

Bahkan, teknologi termal paling banyak dipakai di negara maju, seperti Jepang, Jerman, dan negara lain di Eropa. Meski digunakan oleh negara maju, PLTSa Bantargebang seluruhnya dilakukan putra bangsa mulai desain mesin hingga pelaksanaan pengerjaan tetap dilakukan pekerja dalam negeri. Tujuannya guna meningkatkan daya saing dan mewujudkan kedaulatan bangsa.



“Kami target PLTSa selesai dalam setahun. Jadi, harus ada dukungan dari semua pihak,” kata Unggul.



Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT Rudi Nugroho menjelaskan, pemilihan teknologi termal dilakukan oleh BPPT berdasarkan kriteria best available technology meet actual need (Batman) yakni teknologi terbaik (proven) yang banyak digunakan di dunia.



“Teknologi ini cocok untuk jenis dan kondisi sampah di Indonesia, ramah lingkungan, dan memiliki potensi tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Apalagi PLTSa Bantargebang ini sebagian peralatannya diproduksi dalam negeri,” ujarnya.



PLTSa terdiri atas empat peralatan utama, yaitu bunker terbuat dari concrete yang dilengkapi platform dan crane, ruang bakar dengan reciprocating grate yang didesain dapat membakar sampah dengan suhu di atas 950 derajat Celsius sehingga meminimalisasi munculnya gas buang yang mencemari lingkungan.



Menurut Rudi, panas yang terbawa pada gas buang hasil pembakaran sampah untuk mengonversi air dalam boiler menjadi steam. Steam yang dihasilkan untuk memutar turbin menghasilkan listrik yang bisa dinikmati masyarakat.

Proyek ini menggunakan sampah dari TPST Bantargebang dengan desain nilai kalori (LHV) yang ditetapkan sebesar 1.500 kkal/kg, kapasitas sebesar 50 ton sampah/hari, dan mampu menghasilkan listrik sekitar 400 KW. Selama ini pengelolaan sampah memakai sistem landfill/penimbunan.



Teknologi landfill memerlukan proses lama, lahan yang luas, dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Potensi pencemaran dari landfill berupa air lindi dan emisi gas berbahaya bagi lingkungan sehingga harus sering dipantau dan ditangani.



Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur Kementerian Kemaritiman Ridwan Jamaludin menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden terkait proyek infrastruktur energi sampah asal kota-kota besar di Indonesia. “Boleh dibangun, tapi menunggu perpres,” ucapnya.

Dalam peraturan tersebut, ada 10 kota besar di Indonesia yang diwajibkan mengolah sampah menjadi energi mulai barat sampai timur Indonesia bagi daerah penghasil sampah paling banyak. Salah satunya DKI Jakarta yang memproduksi sampah hingga 7.000 ton per hari.



Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah mendukung pembangunan PLTSa di TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI dan BPPT. PLTSa itu menerapkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan.



(abdullah m surjaya)

(yau)

(rhs)