JAKARTA - Pemerintah sedang menata ulang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintahan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, penataan ulang itu dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat total utang Indonesia hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta.



Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Di sisi lain, salah satu langkah strategis yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu instansi daerah menyusun profil PNS adalah melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi sebagai dasar bagi instansi membangun talent pool.



Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Ibtri Rejeki mengatakan, peserta yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi saat ini adalah para pejabat yang potensial dan merupakan kader dari instansi masing-masing.



Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya :



Nomenklatur Jabatan PNS Dirombak Total



Pemerintah sedang menata ulang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintahan. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, penataan ulang itu dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.



"Kami berencana merevisi secara total," kata Setiawan dalam keterangannya yang diperoleh dari Humas Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (20/3/2018)



Penataan ulang nomenklatur jabatan pelaksana PNS ini juga telah dibahas dalam rakor standarisasi jabatan dan pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) pada Rabu, 13 Maret 2018 lalu.



Saat ini, menurut Setiawan, ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu nomenklatur jabatan yang belum tercantum dalam Permen PANRB Nomor 25 tahun 2016.

Indef Ungkap Utang Indonesia Ternyata Capai Rp7.000 Triliun



Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat total utang Indonesia hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan swasta.



Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, utang pemerintah dilakukan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta oleh korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menyatakan total utang Pemerintah hanya mencapai Rp4.772 triliun. Namun jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp3.128 triliun dan posisi utang Luar Negeri Pemerintah 2017 telah mencapai USD177 miliar atau Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500).



Selanjutnya, untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar USD172 miliar atau sekitar Rp2.322 triliun (kurs Rp13.500).



"Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN," ungkap Enny di Kantornya.



Selain itu, untuk utang pemerintah saja, Enny mengatakan memang terus meningkat tajam sejak 2015 lalu. Di mana, peningkatan utang di klaim untuk membiayai kebutuhan belanja pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah.



"Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp3.466,96 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 pada Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai 4.772 triliun," tukasnya.



BKN Susun Profil PNS yang Berpotensi dan Kompetensi



Salah satu langkah strategis yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu instansi daerah menyusun profil PNS adalah melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi sebagai dasar bagi instansi membangun talent pool.



Mengutip laman BKN, Jakarta, Senin (19/3/2018), Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Ibtri Rejeki mengatakan, peserta yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi saat ini adalah para pejabat yang potensial dan merupakan kader dari instansi masing-masing.



Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 200 orang dengan rincian 182 orang berasal dari eksternal BKN dan 18 orang dari internal BKN.



Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto yang mewakili Kepala BKN mengatakan, kegiatan penilaian potensi dan kompetensi JPT dan Administrator ini merupakan respons atas sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan dan kompetitif.



"Dalam kaitan ini dilakukan melalui penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ujanya.



Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh BKN dalam menjalakan tugasnya sebagai pembina manajemen ASN adalah menyiapkan database potensi dan kompetensi JPT dan Administrator (talent pool).



Diharapkan database tersebut terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Data yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan oleh instansi untuk menyusun profil PNS sebagaimana amanat PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.



Pelaksanaan penilaian ini telah berkoordinasi dengan KASN sehingga hasil penilaian dapat digunakan sebagai bagian dalam proses seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi, sehingga peserta yang telah mengikuti penilaian potensi dan kompetensi yang diselenggarakan oleh BKN tidak harus mengikuti penilaian uji kompetensi manajerial ketika mengikuti seleksi terbuka dalam pengisian JPT.