JAKARTA - PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) meraih penghargaan Most Innovative Business Award 2018 dengan kategori Excellent Company for Product and Service Innovation in Advertising, Printing, and Media Sector yang diselenggarakan Warta Ekonomi.

Most Innovative Business Award 2018 merupakan suatu bentuk apresiasi kepada para pelaku industri di Indonesia yang mampu menghasilkan inovasi terbaik sehingga dapat terus berkembang dan berkompetisi dalam ketatnya persaingan industri. Dengan adanya penghargaan ini, pelaku bisnis diharapkan dapat terinspirasi untuk terus meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui inovasi agar perekonomian Indonesia terus bertumbuh.

"Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dari seluruh pelanggan terhadap brand kami, di mana kami telah berhasil mendapat penghargaan dalam kategori Advertising, Printing and Media Sector," ujar Subscriber Management Director MNC Sky Vision Fransisca Soeprapto, di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurutnya, diberikan penghargaan tersebut karena produk MNC Vision dinilai memiliki terobosan bisnis yang inovatif, di mana terdapat layanan MNC Vision Plus yang merupakan fitur terbaru yang dapat diakses melalui aplikasi MNC Now sehingga pelanggan MNC Vision dapat menikmati tayangan televisi dan film favorit sesuai dengan paket subscription melalui perangkat mobile di mana pun dan kapan pun selama terkoneksi dengan jaringan internet (seamless home entertainment).

"Pengembangan inovasi fitur produk dari teknologi DTH menjadi seamless home entertainment, di mana fitur tersebut memberikan kemudahan pelanggan dalam mengakses saluran-saluran MNC Vision," tuturnya.

Dia melanjutkan, perseroan juga terus melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan keunggulan kompetitifnya yang sejalan dengan komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan TV yang lebih baik dengan jangkauan luas.

Beberapa strategi pemasaran baru yang telah dilaksanakan oleh Perseroran di antaranya berupa peminjaman peralatan pada pelanggan, penambahan saluran baru, dan perluasan jaringan distribusi dan layanan pelanggan.

"Awal tahun ini hingga bulan Maret, MSKY telah mendapatkan tiga penghargaan di mana perhargaan yang sebelumnya berkaitan dengan layanan produk dan brand terbaik dalam kategori televisi berlangganan," tukas dia.

