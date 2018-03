JAKARTA - PT MNC Sky Vision Tbk sudah meraih tiga penghargaan tahun ini, di mana yang terbaru adalah Most Innovative Business Award 2018 dengan kategori Excellent Company for Product and Service Innovation in Advertising, Printing, and Media Sector.

Meski terus mendapat penghargaan, sebagai brand terkemuka, inovasi yang dilakukan MNC Vision untuk selalu memanjakan pelanggan tidak berhenti begitu saja.

Subscriber Management Director MNC Sky Vision Fransisca Soeprapto mengatakan, dalam upaya untuk memenangkan persaingan dan senantiasa menjadi yang terdepan dalam industri TV berlangganan, perseroan telah menerapkan berbagai strategi pemasaran. Salah satu yang dilakukan adalah menggandeng MNC Life untuk meluncurkan program Priority Care bagi pelanggan MNC Vision.

"Kerjasama ini merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan secara ekslusif kepada pelanggan di mana program tersebut dikemas dalam bentuk manfaat perlindungan asuransi kecelakaan senilai total Rp38,5 juta bagi pelanggan tertentu tanpa harus membayar biaya premi setiap bulannya," ujarnya di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurutnya, program TV berlangganan dengan menggandeng perusahaan asuransi seperti MNC Life belum pernah dilakukan oleh perusahaan lainnya. "Ini menjadi satu-satunya pay TV di Indonesia yang menawarkan program perlindungan kepada para pelanggan," tuturnya.

Tak hanya itu, MNC Vision bekerja sama dengan XL hadir dengan Paket Super Bundle untuk melengkapi kebutuhan pelanggan akan akses internet super cepat. Penawaran ini dikemas dalam dua jenis paket yaitu Super Bundle 20 GB dan Super Bundle 80 GB.

"Kami akan terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan pelanggan, sekaligus mampu bersaing dalam kompetisi bisnis yang semakin ketat," tandasnya.

(mrt)