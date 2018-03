JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara menanggapai komentar mengenai utang negara yang mencapai Rp4.034,80 triliun dari berbagai kalangan. Pasalnya politisi banyak yang mengatakan utang terlalu besar dan bahkan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut total utang Indonesia sudah lebih dari Rp7.000 triliun.

Menurutnya, komentar mengenai utang ini sangat luar biasa seakan Indonesia dalam keadaan krisis yang diakibatkan oleh utang sehingga masyarakat juga ikut dalam perdebatan soal utang ini.

Baca Juga: Indef Ungkap Utang Indonesia Ternyata Capai Rp7.000 Triliun

Dia menjelaskan, tanggapan para elit politik, ekonom dan masyarakat terhadap utang tentu sangat berguna bagi Menteri Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara untuk terus menjaga kewaspadaan, agar apa yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan. Namun dia mengatakan, semua kalangan perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif.

Baca Juga: Datang ke Pertemuan G20, Sri Mulyani Bahas Ekonomi Digital hingga Bitcoin Cs

“Mari kita mendudukkan masalah utang dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara, karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian. Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan Pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Okezne, Sabtu (24/3/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, misalnya jika dilihat dari sisi aset, nilai aset tahun 2016 (audit BPK) adalah sebesar Rp5.456,88 triliun. Nilai ini masih belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Jawab Masalah Utang Rp7.000 Triliun dalam 12 Poin

Menurutnya, hasil revaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40% aset negara menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239% dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun.

“Tentu nilai ini masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017. Kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang,” tukasnya. (lid)

(rhs)