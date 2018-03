JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara menanggapai komentar mengenai utang yang mencapai Rp4.034,80 triliun dari berbagai kalangan.

Pasalnya politisi banyak yang mengatakan utang terlalu besar dan bahkan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut total utang Indonesia sudah lebih dari Rp7.000 triliun.

“Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan Pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Okezne, Sabtu (24/3/2018).

Baca Selengkapnya: Sri Mulyani: Utang Hanya Salah Satu Instrumen dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Perekonomian

(dni)