JAKARTA - Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% pada 2025. Bauran EBT digenjot untuk mengejar target rasio elektrifikasi.

Tercatat, saat ini bauran EBT mencapai sekitar 12% Pada 2019, diharapkan bauran EBT mencapai 17% Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah agar bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

Salah satu EBT yang bisa menjadi sumber pembangkit listrik adalah air. PT PLN Distribusi Jakarta Raya mengungkapkan, air bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik.

Demikian disampaikan General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya Ikhsan Asaad dalam Memperingati Hari Air Sedunia tahun 2018. PLN Distribusi Jakarta Raya hadir di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk menggelar aksi Bersih Ciliwung pada Jumat, 23 Maret 2018.

"Peringatan Hari Air Dunia ini memiliki makna yang luas sekali. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, termasuk menjadi sumber pembangkit listrik. Jadi kita harus merawat air agar bisa jadi sahabat,” ungkap Ikhsan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Dalam peringatan hari air sedunia kali ini, tema yang diambil adalah Save Water for Better and Brighter Jakarta. Hal ini merupakan simbol bahwa air merupakan bagian penting dari kehidupan seperti untuk dikonsumsi, kegiatan MCK, sampai dengan membangkitkan tenaga listrik.

Air memang sangat bermanfaat dan menjadi sahabat masyarakat bila dirawat dengan baik. Namun, air juga bisa menjadi musibah seperti banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di Jakarta.

"Akibat banjir, PLN juga terpaksa mematikan aliran listrik ke rumah-rumah warga. Hal ini semata-mata untuk keselamatan warga agar terhindar dari bahaya listrik karena air juga merupakan penghantar listrik," paparnya.

Selain itu dilakukan pula tebar benih ikan di Sungai Ciliwung sebagai pertanda bahwa sungai masih layak untuk menjadi habitat hidup ikan.

Diperlukan koordinasi dan kerjasama dari pemerintah, komunitas peduli lingkungan, masyarakat, serta korporasi untuk bersama-sama menjaga Ciliwung dan lingkungan di Jakarta agar menjadi kota yang bersih dan bebas banjir.

