JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertalite sebesar Rp200 per liter menjadi Rp7.800 per liter dari harga sebelumnya Rp7.600 per liter.

External Communication Manager Pertamina Arya Paramita mengatakan, saat ini harga minyak dunia terus merangkak tinggi dan Rupiah juga terus mengalami pelemahan sehingga keputusan kenaikan harga Pertalite harus diambil pihaknya.

"Kedua faktor penentu kenaikan harga BBM mengharuskan perubahan harga. Saat ini harga minyak mentah sudah hampir menyentuh angka USD65 per barel, ditambah nilai rupiah juga menunjukkan kecenderungan melemah," ungkapnya kepada Okezone.

