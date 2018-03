JAKARTA – Harga komoditas bahan pangan hari ini mayoritas mengalami penurunan. Komoditas yang mengalami penurunan tertinggi adalah cabai rawit hijau sebesar Rp861 per kilogram (kg) menjadi Rp36.571 per kg.

Adapun bawang putih juga mengalami penurunan sebesar Rp285 per kg, kini menjadi Rp40.214 per kg. Komoditas beras pun mengalami penurunan, seperti pada harga Beras IR .I (IR 64) yang turun Rp338 per kg menjadi Rp11.513 per kg.

Adapula beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti cabai merah besar yang harganya naik sebesar Rp597 menjadi Rp52.321 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Berikut adalah daftar kebutuhan bahan pokok lainnya di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) harga turun Rp338 menjadi Rp11.513 per kg

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp291 menjadi Rp10.668 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga turun Rp211 menjadi Rp9.613 per kg

- Beras Muncul I harga turun Rp151 menjadi Rp12.078 per kg

- Beras IR.42/Pera harga turun Rp233 menjadi Rp12.307 per kg

- Beras Setra I/Premium harga turun Rp57 menjadi Rp12.523 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga turun Rp47 menjadi Rp12.535 per kg

- Cabai Merah Keriting harga naik Rp83 menjadi Rp47.750 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) harga naik Rp597 menjadi Rp52.321 per kg

- Cabai Rawit Merah harga turun Rp473 menjadi Rp58.392 per kg

- Cabai Rawit Hijau harga turun Rp861 menjadi Rp36.571 per kg

- Bawang Merah harga naik Rp521 menjadi Rp34.321 per kg

- Bawang Putih harga turun Rp285 menjadi Rp40.214 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga turun Rp359 menjadi Rp32.461 per ekor

- Telur Ayam/Ras harga turun Rp13 menjadi Rp22.303 per kg. (yau)

