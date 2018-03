JAKARTA - Sejauh ini, banyak perusahaan-perusahaan yang menyuntikkan dana investasi ke PT Go-Jek Indonesia yang merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi online. Tercatat, Go-Jek Indonesia telah berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Nilai yang disumbangkan setidaknya hanya disumbang dari layanan pada roda dua saja.

Selain itu, perusahaan penyedia jasa transportasi tersebut juga sempat menjadi pembicaraan dua orang penting di sektor keuangan. Mereka adalah Direktur Pelaksana atau Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal ini terkuak ketika keduanya membicarakan perkembangan ekonomi digital yang sedang pesat di dunia. Keduanya membicarakan keberhasilan Go-Jek dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut fakta tentang transportasi online Go-Jek seperti dirangkum Okezone Finance, Minggu (22/3/2018).

1. Beberapa perusahaan Beri Suntikan Dana

Dalam beberapa tahun terakhir, Go-Jek menjadi incaran investor besar untuk membenamkan investasinya. Tak tanggung-tanggung, daya tarik perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu berhasil mendatangkan Tencent, JD.com, KKR, Warburg Pincus, Sequoia Capital, Northstar Group, DST Global, dan NSI Ventures. Raksasa internet global Alphabet, induk usaha Google, bahkan belum lama ini mengumumkan komitmennya untuk mendanai Go-Jek senilai hampir Rp16 triliun.

Dengan begitu, total nilai perusahaan Go-Jek diperkirakan telah mencapai USD4 miliar atau lebih dari Rp54 triliun. Setelah Astra dan Djarum berinvestasi, nilai perusahaan Go-Jek yang kini merambah bisnis pembayaran diperkirakan terus bertambah. Apalagi, pihak Astra terang-terangan menyatakan bahwa Go-Jek merupakan pemain utama dalam bidang ekonomi digital di Indonesia.

Setelah PT Astra International (Tbk) kini giliran PT Global Digital Niaga (GDN) atau blibli.com menyuntikkan dana investasi kepada Go-Jek Indonesia. Meskipun tak menyebutkan nilainya, investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang di bawah naungan Djarum Group merupakan salah satu yang terbesar yang diinvestasikan oleh PT Global Digital Prima (GDP) selaku induk usaha.

CEO PT GDN dan Blibli.com Kusumo Martanto mengatakan, investasi yang dilakukan oleh perusahaan lokal di Indonesia berdampak positif bagi perkembangan industri digital. Pasalnya, hal tersebut cukup membuktikan jika semakin banyak perusahaan lokal yang berminat menginvestasikan uangnya kepada perusahaan digital.

Sementara itu Group Director Business Diversifikasi GDN George Hendrata mengaku, akan banyak investor lokal yang bersiap mengucurkan dananya kepada perusahaan lokal. Bahkan khusus perusahaannya, akan berniat menambah jumlah dan tahapan investasinya kepada Go-Jek.

2. Go-Jek Beri Dukungan Bagi UMKM

CEO Go-Jek Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, melalui kerjasama dan dana yang dikucurkan tersebut, pihaknya akan terus mendukung pelaku UMKM dengan aplikasi yang ada pada Go-Jek. Meskipun begitu dirinya enggan menyebutkan secara terperinci terobosan apalagi yang akan dikeluarkan.

"Untuk penggunaan dana itu kami tekankan akan digunakan untuk berinovasi dan membantu para pelaku UMKM. Misalnya food merchant tadinya kebanyakan yang enggak tahu pisang goreng yang biasanya enggak terakses sekarang bisa diakses dengan Go food. Inovasi kami enggak hanya sampai di situ inovasi dan masuk ke UMKM," jelasnya.

3. Go-Jek Bantu Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia

Direktur Pelaksana atau Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan, di Indonesia, kita melihat ekosistem digital yang dinamis dengan lebih dari 1.700 startup. Contoh yang bagus adalah Go-Jek, yang telah mengubah dirinya dari aplikasi naik ke platform untuk pembayaran mobile dan banyak layanan lainnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui perkembangan teknologi semakin berkembang dan tidak bisa dibendung lagi. Hal ini juga berdampak pada perekonomian yang sudah menjadi ekonomi digital.

Sri Mulyani mengatakan, dengan perkembangan ini, pemerintah juga berupaya memahami dan tidak mau tertinggal dengan ekonomi digital ini. Bahkan karena hal ini, Presiden mengundang anak muda Indonesia uang berhasil dalam ekonomi digital yakni Go-Jek dan Ruang Guru.

4. Pendapatan Pengemudi Go-Jek

Manajer Penelitian Lembaga Demografi FEB UI Paksi CK Walandouw menjelaskan, lewat hasil penelitian di 9 kota besar yakni Bandung, Bali, Balikpapan, Jabodetabek, DI Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang dan Surabaya, didapatkan rata-rata pendapatan mitra pengemudi meningkat 44%. Peningkatan ini juga sejalan dengan pengeluaran mitra pengemudi yang naik 31%.

"Rata-rata pendapatan mitra pengemudi meningkat 44% sejak bergabung dengan Go-Jek dan rata-rata pengeluaran mitra Go-Jek juga meningkat 31%. Jadi ada 13% untuk mereka bisa saving (menabung) dari hasil pendapatan mereka," ujar dia dalam konferensi pers di Hong Kong Cafe, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Dia menjelaskan, pendapatan rata-rata mitra pengemudi fulltime atau penuh waktu sebesar Rp3,48 juta. Ini 1,25 kali lelih besar daripada rata-rata upah minimum kota di 9 wilayah survei tersebut yang Rp2,8 juta per bulan.

 

5. Go-Jek Berkontribusi sekira Rp9.9 Triliun Untuk Perekonomian Indonesia

PT Go-Jek Indonesia, perusahaan penyedia jasa transportasi online, tercatat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sekira Rp9,9 triliun setiap tahunnya. Nilai ini setidaknya hanya disumbang dari layanan pada roda dua saja.

Pernyataan tersebut merupakan hasil penelitian Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mengenai dampak sosial ekonomi dari hadirnya Go-Jek terhadap perekonomian Indonesia dalam periode Oktober-Desember 2017. Adapun penelitian ini sendiri bekerjasama langsung dengan pihak Go-Jek.

Manajer Penelitian Lembaga Demografi FEB UI Paksi CK Walandouw mengatakan, angka Rp9,9 triliun per tahun terdiri dari kontribusi yang disumbangkan fitur Go Ride sebanyak Rp8,2 triliun per tahun atau Rp682,6 miliar per bulan pada perekonomian Indonesia. Hal ini berdasarkan dari penghasilan mitra pengemudi Go-Jek sebanyak 3.315 orang.

Sedangkan sisanya sebanyak Rp1,7 triliun per tahun atau Rp138,6 miliar perbulan yang berasal dari fitur Go-Food. Ini berdasarkan penghasilan dari mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 806 yang bergabung dalam Go-Food.

