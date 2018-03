JAKARTA – Kekhawatiran pelaku pasar terkait kenaikan suku bunga The Fed membawa aksi ambil untung oleh investor, sehingga membawa indeks harga saham gabungan (IHSG) terus tertekan. Hal inipun diakui langsung Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.

Dirinya menyatakan, jatuhnya IHSG pada pembukaan perdagangan Jumat akhir pekan kemarin dan penutupan sesi pertama lebih karena dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS The Federal Reserve, bukan karena perang dagang global. Alhasil, banyak investor melakukan aksi ambil untung yang bersifat sementara.

”Biasalah mungkin kalau di portofolio itu pasti investor mencari 'return' yang menguntungkan. Tapi portofolio itu kan sementara. Kita sudah pengalaman dan sudah beberapa kali. Saat ada kenaikan suku bunga Fed pasti ada respon begitu," tuturnya di Jakarta, kemarin.

Pada pembukaan perdagangan Jumat 23 Maret, IHSG dibuka melemah 115,96 poin atau 1,85% ke posisi 6.138,10. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak turun 29,06 poin (2,83%) menjadi 997,58. Di penutupan sesi I siangnya, indeks mencatatkan penurunan cukup tajam sebesar 1,73% menjadi 6.146,19.

”Ini lebih sementara, karena kenaikan suku bunga AS, Kamis 22 Maret lalu. Sentimen positif dari eksternal dan internal akan membuat rebound," ujar Wimboh.

Hal senada juga disampaikan analis pasar modal dari BNI Sekuritas, Andri Zakaria Siregar. Dirinya menilai, sentimen dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat (Fed Fund Rate/FFR) memengaruhi pergerakan bursa saham global, termasuk indeks harga saham gabungan (IHSG).”Masih adanya persepsi di pasar The Fed akan agresif dalam menaikan suku bunga acuannya menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan saham cenderung melemah," ungkapnya.

Naiknya suku bunga The Fed, lanjut dia, juga membuat ruang kebijakan pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia menjadi terbatas sehingga dengan begitu dapat mempengaruhi aktivitas di sektor ritel. ”Jika sektor ritel melambat, maka akan mempengaruhi ekonomi nasional dan kinerja emiten," katanya.

Kendati demikian, menurut dia, pelemahan IHSG dalam beberapa hari terakhir ini relatif masih lebih baik dibandingkan bursa saham negara lain. Artinya, pelemahan IHSG cenderung terpengaruh oleh sentimen eksternal. ”Kita paling defensif dibandingkan bursa negara lain, bursa eksternal penurunannya cukup dalam," jelasnya.

Sebagai informasi, the Federal Reserve, Rabu waktu AS menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya pada tahun ini sebesar 25 bps menadi 1,5-1,75%. Konsensus pasar memperkirakan masih terjadi dua kali lagi kenaikan suku bunga AS di tahun ini. Berbeda dengan pimpinan OJK, menurut kalangan analis, pelemahan IHSG Jumat ini lebih karena sentimen perang dagang yang diinisiasi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor terhadap Tiongkok sekitar USD60 miliar.

”Investor merespon negatif terhadap kebijakan itu karena dapat memicu perang dagang global sehingga aksi jual di pasar saham global, termasuk di dalam negeri berlanjut," kata Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada.

(ris)