JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan kembali menggabungkan (holding) di bidang Minyak dan Gas (Migas). Dalam holding Migas nantinya akan diisi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Induknya dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai anggotanya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, dalam membentuk holding migas, pemerintah harus memiliki konsep yang jelas. Artinya antara tujuan dan step untuk mencapai tujuan tersebut juga harus jelasnya.

"Holding harus diterjemahkan secara kongkrit dan pemerintah harus punya konsep yang jelas apa yang akan dituju. Artinya kepemilikan saham mayoritas pemerintah benar benar berdampak kepada pengendalian sektor," ujarnya dalam sebuah diskusi di Century Hotel Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Menurut Eni, tanpa adanya tujuan dan konsep yang jelas , maka holding migas berpotensi untuk menjadi tempat moral hajat (KKN) bagi segelintir orang. Bahkan, holding justru akan menjadi tempat bagi-bagi kue pemangku kepentingan kepada para aktivis yang selama ini selalu mengkritik kebijakan pemerintah.

"Tanpa itu holding hanya sebuah nama hanya sekedar seolah olah mengakomodasi para aktivis. Justru kalau tidak hati-hati memudahkan terjadinya moral hajat (KKN). Karena pengendaliannya cuma satu. Apalagi dengan berbagi macam berlindung dibalik teknologi karena ini sudah dilakukan secara enflvrosmetn digitalisasi," jelasnya.

Apalagi lanjut Enny, sektor migas merupakan sektor yang sangat menggiurkan. Hal tersebut terbukti dari pergantian beberapa Presiden yang ada di Indonesia, sektor migas menjadi yang paling diminati.

"Ini sektor yang betul-betul menggiurkan sektor secara ekonomi paling memabukkan. Siapa pun presidennya akan sangat memiliki godaan di sektor energi ini," ucapnya.

Meskipun begitu lanjut Enny, dirinya amat sangat mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penggabungan perusahaan migas plat merah. Hal tersebut untuk meningkatkan perusahaan dari sektor energi.

"Satu sisi menyambut baik pemerintah sudah mulai mencari trobosan meningkatkan menata sektor energi yang harus kita kawal adalah ini kontraproduktif. Kalau tidak hati hati ini resikonya tinggi," kata Enny.

