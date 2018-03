JAKARTA - Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Indonesia Development Forum (IDF) 2018 akan mengangkat tujuh sub tema besar yang diharapkan dapat memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

"Hasil IDF 2018 ini diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2020-2024 ke depan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Kegiatan IDF 2018 akan berlangsung pada 10 Juli-11 Juli 2018 di Jakarta. IDF 2018 akan mengusung tema Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago.

Melalui IDF 2018 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan ketimpangan wilayah yang sedang dihadapi Indonesia.

IDF 2018 akan mengangkat tujuh sub tema besar, pertama adalah pengembangan pusat pertumbuhan, sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara KBI dan KTI, ada banyak pusat-pusat pertumbuhan yang telah dibangun khususnya di Iuar Jawa.

"Oleh karena itu, forum ini akan menjadi sangat penting untuk mencari upaya upaya mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut," jelasnya.

Kedua adalah upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan. Di mana lndonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal tersebut dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya, adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.

Ketiga, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah yakni pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa lndonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Kualitas SDM yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah," katanya.

Keempat adalah memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah. Menurutnya peran digital sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi, dan menjembatani ketimpangan ekonomi dan sossial serta mampu mengurangi kemiskinan.

Kelima, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Di mana dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional. "Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah-daerah disekitarnya guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah," imbuh mantan Menteri Keuangan ini. Keenam adalah inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Karena dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah di Indonesia, maka permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan. Ketujuh adalah, pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan. Bambang mengatakan, saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN, PINA, maupun KPBU. Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. "Makanya forum ini sangat diperlukan untuk mengelaborasi bagaimana strategi yang tepat untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan tersebut," tukasnya.