JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta harga ICP (Indonesian Crude Price) terhadap kualitas APBN 2018.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, depresiasi rupiah saat ini tidak bisa dilihat hanya dalam seminggu atau sebulan. Menurut dia, pantauan terhadap pergerakan kurs dilakukan selama setahun penuh. “Pelemahan rupiah ini kan belum tahu berapa lama. Ini agak depresiasi bulan ketiga, tapi kita tidak tahu bulan keempat, kelima, dan keenam. Jadi, mekanismenya ini masuk dalam pemantauan pemerintah, tapi kita tetap menghitung sampai 12 bulan,” ujarnya di Jakarta. Menurut Askolani, dari segi APBN justru depresiasi rupiah memiliki dampak positif.

“Jadi, malah bisa mengurangi defisit. Itu dampak ke APBN, tapi kita kan harus melihat ekonomi secara utuh. Tinggal bagaimana APBN itu dikelola agar bisa konsisten dan mendukung kegiatan ekonomi secara utuh, baik dari sisi pajak, belanja, maupun pembiayaan,” ujarnya. Askolani menuturkan, depresiasi rupiah ini sama dengan kenaikan harga minyak dunia yang efeknya bisa positif ke APBN, yaitu berupa penerimaan negara.



“Dia bisa menambah sisi pendapatan yang punya dampak valas, yaitu penerimaan migas lumayan valasnya,” tuturnya. Meski begitu, depresiasi rupiah juga berdampak ke subsidi energi ditambah bunga utang. “Di belanjanya itu dampaknya subsidi energi ada kena valasnya plus bunga utang. Lalu, di penarikan pinjaman itu positif, tapi pembayaran pokok bunga negatif,” kata Askolani. Saat ini pergerakan rupiah berada di kisaran Rp13.700, sedikit di atas asumsi dalam APBN 2018sebesarRp13.400perdolar AS. Askolani mengatakan, indikasi yang lebih pasti akan terlihat pada penyampaian laporan semester I/Juli 2018 nanti. Menurut dia, penyampaian laporan semester I ini menjadi penting untuk proyek si pergerakan maupun kinerja APBN pada semester II sebagai antisipasi terhadap gejolak fiskal.

“Nanti pada Juli laporan semester I. Di sana akan kelihatan indikasi enam bulan berapa se - hingga dari situ kita bisa menghitung persisnya dalam setahun,” ungkapnya. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto memproyeksikan pelemahan rupiah masih akan berlanjut seiring dengan perang dagang yang dimulai Amerika Serikat dan berlanjut pada negara-negara lain yang ukuran ekonomi besar seperti China. Karena itu, pemerintah perlu mewaspadai pelemahan rupiah terhadap APBN 2018.

“Kalau depresiasi di atas perkiraan dampaknya akan membuat belanja barang dan jasa meleset dari rencana, sehingga perlu dihitung ulang. Apalagi di berbagai pengadaan barang yang dibiayai APBN dan sebagian barang/komponennya masih harus diimpor, tentu akan terkena risiko nilai tukar,” tuturnya. Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengaku Bank Indonesia secara konsisten dan berhati-hati merespons dinamika pergerakan nilai tukar rupiah yang sedang berlangsung untuk memastikan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga sehingga keberlangsungan pemulihan ekonomi bisa berlanjut. Baca Juga: Pergerakan Harga Minyak Dunia Tambah Penerimaan hingga Rp3 Triliun “Respons Bank Indonesia ditempuh untuk mengelola dan menjaga fluktuasi (volatilitas) nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan kondisi fundamental makroekonomi domestik, dengan juga memperhatikan dinamika pergerakan mata uang negara lain,” katanya. Menurut dia, dengan perekonomian Indonesia yang semakin terintegrasi dengan sistem keuangan global, dinamika nilai tukar rupiah saat ini merupakan dampak langsung dari kondisi ekonomi global yang terus mengalami pergeseran. Kebijakan moneter global saat ini, khususnya di Amerika Serikat (AS), sedang memasuki era peningkatan suku bunga dan rezim kebijakan fiskal yang lebih ekspansif.



“Dampak dari kebijakan ekonomi AS tersebut berpengaruh terhadap perekonomian di seluruh negara, termasuk Indonesia, yang antara lain tercermin pada dinamika pergerakan mata uang negara-negara di dunia,” ujar dia.



(Oktiani Endarwati)