JAKARTA - Perusahaan transportasi online asal Amerika Serikat, Uber telah setuju untuk menjual bisnisnya yang beroperasional di Asia Tenggara pada kompetitor terbesarnya, Grab.

Sebagai bagian dari transaksi, Uber akan mendapatkan saham di perusahaan Asia Tenggara tersebut sebesar 27,5% dengan taksiran nilai sekitar USD1,6 miliar. Selain itu, tentunya pasti banyak perubahan dalam bisnis Uber dan Grab yang akan terjadi.

1. Grab Akuisisi Bisnis Uber di Asia Tenggara

Grab Indonesia telah mengakuisisi seluruh bisnis Uber di Asia Tenggara, termasuk Uber Eats. Hal ini untuk mendorong pencapaian dari masing-masing perusahaan.

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan, akuisisi ini berguna untuk dapat lebih inklusif dan mudah diakses serta memahami pelanggan. Serta, inovasi produk yang dapat menjawab setiap kebutuhan konsumen.

"Sekarang, akuisisi Grab terhadap Uber berarti kami akan menciptakan platform yang akan melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (26/3/2018).

2. Keuntungan Penumpang

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan, dengan jumlah mitra yang lebih besar di platform, kebutuhan transportasi penumpang (permintaan) akan lebih cepat terpenuhi.

"Penumpang dapat menikmati waktu tunggu yang lebih singkat, perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau melalui satu aplikasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Dirinya mengatakan, Grab telah mengembangkan program loyalitas konsumen melalui GrabRewards, secara pesat untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen atas setiap perjalanan yang mereka lakukan dengan Grab.

3. Bagaimana Nasib Driver Uber?

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan, untuk mitra pengemudi Uber, Grab Indonesia sangat peduli dengan kesejahteraannya.

"Kami akan bekerja keras untuk memastikan Anda mendapatkan berbagai manfaat dan insentif yang sama seperti yang telah kami berikan bagi mitra pengemudi kami," ujarnya.

Dirinya menambahkan, platform teknologi Grab akan memungkinkan proses transisi yang lancar. Di mana mitra pengemudi dan pengguna Uber dapat dengan mudah terintegrasi dengan platform Grab.

"Kami secara aktif melakukan proses penerimaan mitra pengemudi Uber untuk memastikan pelayanan kepada para mitra pengemudi dan konsumen tetap berjalan seperti biasa," ujarnya.

4. CEO Uber Bergabung sebagai Direksi Grab

Melansir Business Insider, Jakarta, Senin (26/3/2018), Grab mengatakan akan memperluas kepemimpinannya sebagai platform Asia Tenggara yang paling hemat biaya, karena mengambil alih operasi dan aset Uber di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Chairman dan cofounder Grab Anthony Tan mengatakan, akuisisi hari ini menandai awal dari sebuah era baru. Bisnis gabungan adalah pemimpin dalam platform dan efisiensi biaya di kawasan ini.

5. Memperluas Bisnis GrabFood

Grab rencananya akan memperluas bisnis GrabFood yang ada di Indonesia dan Thailand ke kedua negara, yaitu Singapura dan Malaysia yang mengikuti integrasi bisnis Uber Eats.

Salah satu pendiri Grab, Tan Hooi Ling mengatakan, GrabFood akan tersedia di semua negara besar di Asia Tenggara pada kuartal berikutnya.

6. Ucapan Terima Kasih dari CEO Uber kepada Staf Uber

CEO Uber Dara Khosrowshahi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada tim karena sudah bekerja sama selama 5 tahun.

Berikut kutipan suratnya:

Team SEA,

I wanted to let you know that we have reached an agreement to combine our business in Southeast Asia with Grab.

In exchange, Uber will get a 27.5% stake in the combined company. Around 500 colleagues across the region will transition to Grab, and over the coming weeks we will help our customers move to Grab’s apps.

Our journey in Southeast Asia started in Singapore almost five years ago. I’m conscious that much of the hard work happened before I arrived, and I want to recognize the operations you have built across these eight countries. After investing $700 million in the region, we will hold a stake worth several billion dollars, and strategic ownership in what we believe will be the winner in an important global region. That’s all because of you and what you have done.

These are never easy decisions and I know this will mean a big change for you and your families, but I believe that combining forces with Grab is the right thing to do for Uber for the long term.

Our growth and success in Southeast Asia would not have been possible without this amazing team. Your efforts to bring the benefits of ridesharing to millions of people across Singapore, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Thailand, Vietnam, Cambodia and Myanmar have changed lives and transformed cities for the better—and this transaction doesn’t change that history.

I’m sure you will have lots of questions, so our local leaders will be holding roundtables with everyone across the region today. Thanks again for your dedication and all you’ve done for Uber.

7. Perubahan Bisnis

Berikut beberapa perubahan yang akan terjadi antara Uber dan Grab seperti dilansir Business Insider, Jakarta, Senin (26/3/2018).

- Layanan Uber akan digabungkan dengan Aplikasi Grab

Untuk saat ini, Grab mengatakan di situs webnya bahwa baik aplikasi dan Uber, mereka akan terus beroperasi seperti biasa, karena kedua perusahaan bekerja sama untuk menggabungkan platform mereka.

Dikatakan bahwa sementara itu, komuter dapat mengharapkan layanan yang lebih baik dengan lebih banyak pengemudi dan opsi transportasi yang tersedia di satu aplikasi.

- Layanan Uber di Asia Tenggara akan Dihentikan Mulai 8 April

Layanan Uber akan tersedia di Asia Tenggara selama dua minggu lagi hingga 8 April mendatang hingga Grab mampu menyambungkan driver Uber ke platformnya.

Ini berarti bahwa komuter di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam harus mengunduh dan menggunakan aplikasi Grab untuk melakukan pemesanan di negara-negara tersebut.

- Akun Uber yang Dimiliki Akan Tetap Aktif untuk Digunakan di Luar Asia Tenggara

Mereka yang saat ini menggunakan aplikasi Uber masih dapat melihat perjalanan mereka yang lalu karena akun mereka akan tetap aktif dan dapat digunakan di negara di luar Asia Tenggara tempat Uber beroperasi.

Data yang sebelumnya dibagikan dengan Uber akan ditransfer ke Grab tetapi tidak akan terlihat di aplikasi Grab dan mereka yang baru di Grab harus mendaftar untuk akun untuk mulai memesan rides.

- Struktur Tarif Tetap Tidak Berubah

Layanan pada struktur tarif dinamis seperti GrabCar dan JustGrab akan terus dihitung berdasarkan jarak dasar, dengan biaya tambahan dinamis yang akan diterapkan berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran, kondisi lalu lintas, dan perkiraan waktu perjalanan.

Para komuter yang memilih opsi taksi akan terus membayar dengan tarif terukur yang ditetapkan oleh perusahaan taksi. Tarif untuk layanan lain seperti GrabHitch dan GrabShuttle akan tetap pada jumlah tetap biasa.

- Uber untuk Pelanggan Korporat Akan Terpengaruh di Asia Tenggara

Layanan Uber for Business untuk karyawan perusahaan lokal dan global tidak akan didukung untuk perjalanan yang dilakukan di Asia Tenggara setelah masa transisi. Perjalanan Uber di luar kawasan akan tetap didukung melalui perjanjian Uber for Business yang ada.

8. Pendiri Uber Jual 29% Saham ke SoftBank

Pendiri Uber Technologies Inc Travis Kalanick, yang mundur sebagai chief executive pada bulan Juni, akan menjual hampir sepertiga sahamnya di perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi tersebut dengan nilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Reuters, Jumat (5/1/2018), penjualan saham Kalanick adalah bagian dari kesepakatan dengan sekelompok investor yang dipimpin oleh SoftBank Group Corp, yang mengambil 17,5% saham di Uber, sebagian besar dengan membeli saham dari investor awal dan karyawan.

9. Uber juga Pernah Melepas Bisnisnya selain di Asia Tenggara

Uber melepas bisnisnya di suatu kawasan bukan kali ini saja. Sebelumnya Uber telah menjual bisnis mereka di China dan Rusia. Di China, Uber harus rela menyerahkan bisnisnya kepada pesaing lokal yakni Didi Chuxing pada 2016.

Sedangkan di Rusia, Uber berkolaborasi dengan Yandex, perusahaan taksi online lokal di Negeri Beruang Merah itu. Bergabungnya Uber dan Grab di Asia Tenggara bisa jadi karena keduanya mendapatkan kucuran investasi dari Softbank, perbankan asal Jepang. Softbank selama ini rajin berinvestasi di sektor transportasi online. Perusahaan itu tercatat memiliki saham di Ola, India dan di Didi Chuxing, China pada 2016.

10. Uber Sempat Merugi hingga USD1,1 Miliar

Uber menyatakan telah menelan kerugian USD1,1 miliar dalam tiga bulan terakhir pada 2017. “Bolehlah jika kalian ingin bertanya apakah kini konsolidasi menjadi strategi terbaik? Jawabannya tidak,” tulis Khosrowshahi dalam e-mail kepada staf, dikutip The New York Times.

Sementara itu, Grab yang kini menguasai Uber di Asia Tenggara menyatakan, kesepakatan baru dengan Uber akan membantu Grab lebih dekat meraih keuntungan.

