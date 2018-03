JAKARTA - Beberapa hari lalu, CEO facebook Mark Zuckerberg mengalami hal yang tidak mengenakkan dikarenakan skandal kebocoran puluhan juta data pengguna Facebook.

Akibat skandal tersebut, Zuckerberg harus berlapang dada karena harus kehilangan miliaran dolar dalam kekayaan sahamnya. Tentu saja ada beberapa pengusaha untuk menonaktifkan akun Facebook karena skandal tersebut.

Terkait pemberitaan kebocoran data Facebook tersebut, Okezone Finance merangkum secara detail pada Selasa (27/3/2018).

1. Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook

Facebook terjerat skandal penyalahgunaan data setelah perusahaan konsultan politik asal Inggris, Cambridge Analytica menggunakan data pengguna Facebook untuk kepentingan politik. Presiden Donald Trump menjadi klien dari konsultan tersebut untuk pemenangan pemilu presiden AS tahun 2016.

Dalam investigasi bersama yang dilakukan oleh The New York Times dan Britain Observer, Cambridge Analytica mampu membuat profil psikologi menggunakan 50 juta data pengguna Facebook melalui aplikasi yang bisa memprediksi karakter seseorang. Tujuannya untuk memprediksi perilaku individu pemilih AS. Aplikasi tersebut sudah diunduh oleh sekitar 270 ribu pengguna.

FTC tengah menyelidiki apakah proses pemindahan data dari Facebook kepada Cambridge Analytica melanggar ketentuan privasi yang sudah disepakati bahwa data pribadi tidak boleh dibagikan kepada pihak lagi. Dalam investigasi awal, FTC dilaporkan melanggar ketentuan tersebut dan berpotensi mendapatkan denda USD40.000 untuk setiap pelanggaran.

2. Kehilangan Kekayaan

Kekayaan pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg hilang sekira USD9 miliar atau sekira Rp123,82 triliun dalam 2 hari. Hal ini dikarenakan ada skandal kebocoran puluhan juta data pengguna Facebook.

Zuckerberg yang memiliki sekira 400 juta saham Facebook mencatat penurunan kekayaannya dari USD75 miliar menjadi USD66 miliar sejak saham ditutup pada Jumat, 16 Maret 2018.

3. Jual 1,14 Juta Saham Facebook

CEO Facebook Mark Zuckerberg telah menjual 1,14 juta lembar saham dengan harga rata-rata USD183,81 dalam 2 minggu. Hal tersebut diiringi dengan turunnya kekayaan sahamnya di Facebook hingga USD9 miliar atau sekira Rp123,82 triliun.

Dalam dua minggu terakhir, Zuckerberg menjual 228.400 saham per hari pada tanggal 8 Maret dan 9 Maret, 220.000 saham per hari pada tanggal 12 dan 13 Maret, dan 245.400 saham pada 14 Maret.

Menurut S&P Global Market Intelligence, Zuckerberg masih memegang hampir 393,1 juta saham atau 13,53% dari saham biasa yang beredar. Tetapi, dia juga mengalami penurunan kekayaan dari USD75 miliar menjadi USD66 miliar sejak penutupan saham pada hari jumat. 4. Saham Facebook Anjlok Pelemahan pada saham-saham di Wall Street dipicu kekhawatiran adanya penambahan regulasi bagi perusahaan teknologi besar yang dipelopori penurunan saham Facebook. Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 335,60 poin atau 1,35%, menjadi ditutup di 24.610,91 poin. Indeks S&P 500 turun 39,09 poin atau 1,42% menjadi berakhir di 2.712,92 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 137,74 poin atau 1,84%, menjadi 7.344,24 poin. Tercatat, saham Facebook merosot hampir 7%. Selain itu, Penurunan Facebook sangat membebani sektor teknologi pada indeks S&P, yang melemah turun 2,11% sedangkan Nasdaq, turun lebih dari 2 persen. Kedua indeks tersebut memiliki kinerja harian terburuk sejak 8 Februari. 5. Permintaan Maaf Tulus Bos Facebook CEO Facebook Mark Zuckerberg baru saja menuliskan surat permintaan maaf di beberapa koran kenamaan di Amerika dan Inggris. Total ada 10 koran yang disewa oleh Zuck untuk meminta maaf. “Ini pelanggaran kepercayaan, dan saya minta maaf kami tidak melakukan lebih pada saat itu,” ujar Zuckerberg yang mengulangi kembali permintaan maaf pertama yang diucapkan pekan lalu saat wawancara televisi AS. Dia pun menjanjikan Facebook akan memberi pengguna lebih banyak informasi dan kon trol tentang siapa yang dapat mengakses data mereka. “Terima kasih untuk yakin pada komunitas ini. Saya berjanji melakukan lebih baik untuk Anda,” ujarnya. Seperti diketahui, saham Facebook telah turun 6,77%, setelah skandal yang melibatkan 50 juta akun yang menambah kekhawatiran tentang privasi pengguna. Saham Facebook diperdagangkan 5,3% lebih rendah mendekati USD163. Di dalam surat permintaan maaf tersebut menjelaskan situasi keamanan Facebook saat ini. Zuck menjelaskan jika mereka sudah mencopot izin pengembang aplikasi pihak ketiga untuk mengambil data “terlalu banyak”. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa mereka membatasi data apa saja yang bisa diambil oleh sebuah aplikasi. Sebenarnya, penjelasan ini telah diungkapkan oleh Zuck dan Facebook beberapa hari yang lalu. 6. Anggapan Cambridge Analytica Dari pihak Cambridge Analytica, sebelumnya menyatakan data itu diperoleh sesuai dengan hukum proteksi data dan kemudian telah menghapusnya atas permintaan Facebook. Lembaga itu juga menegaskan tidak menggunakan data itu untuk pemilu AS pada 2016. Cambridge Analytica mengaku sejak 2015 membeli data dari Aleksandr Kogan, akademisi Universitas Cambridge, yang memiliki izin memanen informasi pengguna Facebook lewat aplikasi buatannya this is my digital life, dengan dalih penelitian akademik. Melalui kuis kepribadian tersebut, dia berhasil membobol hingga lebih dari 50 juta akun. Jumlah pengguna Facebook yang menggunakan this is my digital life sebenarnya hanya 270.000. 7. Anggapan Media Inggris Terhadap Cambridge Analytica Media Inggris Channel 4 News melaporkan, Cambridge Analytica menggunakan cara kotor, termasuk membayar sejumlah prostitusi atau mempraktikkan aksi suap-menyuap untuk melemahkan lawan politik kliennya. Hal itu diungkapkan langsung CEO Cambridge Analytica Alexander Nix yang kini diberhentikan dari jabatannya. Sebelum skandal pemanenan akun Facebook terungkap, Cambridge Analytica sudah menjadi sorotan media Barat menyusul penyelidikan pengacara khusus Robert Mueller terhadap intervensi Rusia dalam Pilpres 2016. Nix diduga menghubungi pemrogram dan editor Wikileaks Julian Asange untuk meretas email Hillary Clinton. Didirikan pada 2013, Cambridge Analytica berambisi menggarap proyek lebih dari 200 pemilu di seluruh dunia, termasuk di Nigeria, Kenya, Republik Ceko, India, dan Argentina. Pendahulunya, SCL Group, adalah pulic relation (PR) yang bekerja untuk pemerintah, politisi, dan militer di Indonesia, Thailand, Kenya, Inggris. Cambridge Analytica memegang peranan dominan dalam kemenangan Presiden Kenya Uhura Kenyatta selama Pilpres 2013 dan 2017. 8. Pendiri Whatsapp Hapus Facebook Pendiri WhatsApp Brian Acton mengatakan akan menghapus akun Facebook miliknya. Hal tersebut dilakukannya karena beredar isu skandal data Cambridge Analytical. "It is time. #deletefacebook (Ini waktunya #deletefacebook)," tulisnya dalam akun Twitter pribadi pada 21 Maret 2018. Facebook telah mengakuisisi WhatsApp sebesar USD19 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, Acton tetap bersama perusahaan selama beberapa tahun sebelum berhenti untuk memulai Yayasan Sinyal awal tahun ini. Co-founder WhatsApp-nya, Jan Koum, masih memimpin perusahaan dan duduk di dewan Facebook. (Syarifudin/Muh Shamil)