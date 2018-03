JAKARTA - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China menimbulkan banyak kekhawatiran. Seperti pada pekan lalu saham-saham AS merosot untuk sesi kedua berturut-turut dengan Nasdaq jatuh lebih dari 2,4%, karena investor tertekan oleh rencana Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif pada produk impor dari China.

Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, semua perang dagang dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dengan China tentu dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Saat ini, dampak yang ditimbulkan yaitu tarif baja dan alumunium yang berimplikasi luas karena perang dagang.

"Karena itu ada WTO untuk menghindari perang dagang itu. Tapi kalau terjadi saling membalas, namanya perang dan itu berbahaya kepada perdagangan dunia," kata JK di Istana Wapres pada Selasa (27/3/2018).

Baca Juga: Saling Serang, China Siapkan Tarif Impor untuk 128 Produk AS

JK menambahkan, bagi Indonesia, terjadinya perang dagang antara AS dan China bisa sangat berpengaruh bagi ekspor di Indonesia.

"Pengaruhnya ialah kita kan mengekspor katakanlah dulu raw material iron or (cek lagi) ke China kemudian mereka sekarang harus bikin smelter di sini dan sebagainya atau pabrik di sini, itu bisa pengaruhnya harga turun, bisa juga naik," sambungnya.

Baca Juga:

Wall Street Anjlok Setelah Ada Kebijakan Tarif Impor China

Bursa Saham Asia Rontok Dipicu Perang Dagang AS-China

Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi karena jika di Amerika harga naik, tetapi di luar negara harga bisa saja turun.

Peluang untuk meningkatkan produksi dan mengambil pasar China, lanjut JK, bukan suatu hal yang mudah untuk bersaing dengan China. Misalnya saja, harga baja yang negara tersebut jual sangat murah.

"Ya, tapi tidak mudah bersaing dengan China, seperti baja itu dia sangat murah," tukasnya.

(dni)