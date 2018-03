CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Harga emas turun akibat aksi ambil untung setelah menguat selama empat hari berturut-turut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, turun USD13 atau 0,96%, menjadi menetap di USD1.342 per ounce. Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 14,3 sen atau 0,86%, menjadi menetap di USD16,541 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD4 atau 0,42%, menjadi ditutup pada USD952,40 per ounce.

Selera para investor terhadap aset-aset safe-haven menurun dan beralih ke aset-aset berisiko yang menjanjikan imbal hasil lebih tinggi, setelah kekhawatiran perang dagang mulai berkurang.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 184,88 poin atau 0,76%, menjadi 24.387,48 pada pukul 17.22 GMT.

Reli ekuitas dalam dua hari terakhir didorong oleh laporan bahwa para pejabat AS sedang mencari negosiasi dengan rekan-rekan mereka di China dalam upaya untuk menghindari perang dagang.

Pasar saham global telah melihat pemulihan umum sebagai hasil dari perkembangan positif mengenai sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China.

Namun, saham-saham di New York berada di bawah tekanan dalam perdagangan sore karena aksi jual di sektor teknologi memicu penurunan, yang membatasi kejatuhan emas kemudian selama perdagangan elektronik.

