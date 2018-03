JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bersama dengan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membahas stabilisasi harga pangan di ibu kota jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H/2018 M. Kedua belah pihak sepakat mengambil langkah lebih awal untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan strategis yang harganya kerap berfluktuasi.

"Tadi kami sudah sepakat, juga melakukan MoU dengan asosiasi, bawang merah bawang putih, beras, gula, minyak goreng, telur ayam, harganya stabil di bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri," jelas Amran di Jakarta (28/3/2018).

Amran menyatakan bahwa harga pangan di tahun 2017 merupakan harga yang paling stabil dalam 10 tahun terakhir. "Kami harapkan Tahun 2018 ini, bisa lebih stabil. Untuk itu, langkah operasional dilakukan di bulan Maret," tegas Mentan.

Menyikapi kesiapan Kementan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan khususnya Bulan Ramadan nanti, Sandiaga menyampaikan apresiasi. "Saya sangat mengapresiasi Mentan dan jajarannya atas kerjasama kedua pihak dalam melakukan stabilisasi harga," kata Sandiaga.

"Kami all out dan tidak memberikan celah, bahwa harga ini naik di Ramadhan dan jelang Lebaran. Kita all out, man to man marking, rantai distribusi sederhana," tambah Sandi.

Langkah penyederhanaan rantai distribusi, dengan mendorong petani bisa langsung masuk lewat PD. Pasar Jaya dan Food Station.

Terkait harga dan ketersediaan beras, Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan, hari ini harga beras medium berkisar Rp8.500-Rp8.600 per kg. Turun Rp1.000-Rp1.500 per kg dari harga semula.

Sementara beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang di atas 6.000 ton. Dulu rata -rata yang masuk 3.000 ton (artinya naik 100%). “Saat ini stok ada di atas 40 ribu ton, sangat aman. Dulu stok ada di kisaran 25 ribu ton,” kata Arief.

Mengenai harga secara keseluruhan bergerak turun. "Semua jenis beras turun, kan beras melimpah masuk ke Cipinang," ujar Arief.

