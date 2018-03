JAKARTA - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, semua ritel modern wajib menjual semua bahan pokok sesua harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun bahan pokok yang telah ditetapkan HET nya adalah daging beku Rp80.000 per kilogram (kg), gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng curah Rp11.000 per kg dan beras medium sesuai dengan daerah masing-masing.

"Itu harus ada di ritel modern, harus ada, kalau tidak ada kita akan usut. Karena dulu saling lempar dari pasar ritel modern bilang tidak di-supply tapi dari pabrik bilang tidak ada pre-order," ungkapnya di Kemendag, Rabu (28/3/2018).

Selain itu, Enggar menjelaskan dari sisi produsen tidak ada kekhawatiran karena pemerintah akan menyediakan stok jika dibutuhkan. Untuk pasar tradisional dan warung bisa mengambil stok ke distributor dengan harga jual yang ditetapkan dan harus diperlihatkan.

"Saya tetapkan semacam kewajiban untuk produksi minyak goreng dengan harga Rp10.500 minyak curah dan Rp11.000 per kg untuk kemasan sederhana. Total yang harus diproduksi adalan 20% dari total produksi masing-masing perusahaan. Sampai sekarang perkembagan harga minyak goreng stabil," jelasnya.

Untuk gula, asosiasi juga menyatakan tidak ada ke khawatiran dengan harga HET karena saat ini harga bahkan di bawah HET. Nantinya saat ada kenaikan harga sedikit akan ditekan lagi sehingga tidak keluar jauh dari HET. "Dan itu semua kami sudah minta persiapkan kecendurungan puasa itu konsumsi gula cukup banyak," kata dia.

Untuk daging, pemerintah akan menyiapkan daging beku dengan harga Rp80.000 per kg, pihaknya sudah mengumpulkan para importir daging dan menanyakan siapa yang mau menjual dengan HET. Yang mau menjual daging beku dengan HET maka akan diberikan izin impor, jika tidak maka tidak diberikan.

"Yang bisa (jual) daging beku dengan harga jual di pasar Rp80.000 kepada mereka izin dikeluarkan. Di luar itu tidak akan keluar izin. Kalau tidak pada bisa kami pakai Bulog," imbuhnya.

Dengan kebijakan yang telah disepakati bersama pelau usaha ini, Enggar yakin stabilitas harga akan terjaga hingga lebaran nanti.

"Jelang Ramadan Insya Allah harga terkendali, semua pengusaha yang selama 11 bulan sudah mencari keuntugan maksimal, maka pada satu bulan ini busa turunkan dulu sedikit tapi tetap untung," tukasnya.

