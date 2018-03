JAKARTA - Pemerintah mengejar target sertifikasi terhadap 7 juta bidang tanah milik rakyat. Itu agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.

Presiden Jokowi Percepat Sertifikasi Tanah Rakyat

Pemerintah mengejar target sertifikasi terhadap 7 juta bidang tanah milik rakyat. Itu agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sertifikasi kepemilikan tanah itu sangat penting bagi masyarakat. Mereka jadi punya kepastian hukum atas tanah yang sudah haknya sehingga bisa menjadi pegangan saat terjadi sengketa kepemilikan tanah. “Saya sering ke daerah dan mendapatkan pengaduan tentang sengketa tanah.

Baik sengketa antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan BUMN atau perusahaan swasta. Sekarang sudah enak, bisa menunjukkan sertifikat tanahnya kalau ada yang mengaku-aku memiliki tanah tersebut,” ungkap Presiden saat membagikan 5.153 sertifikat tanah untuk rakyat di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, kemarin petang.

Upaya melakukan sertifikasi tanah milik rakyat ini terus didorong agar lebih cepat pelayanannya. Presiden mencatat saat ini ada 126 juta bidang tanah milik rakyat, namun baru 56 juta bidang tanah yang besertifikat. Percepatan pelayanan sertifikasi tanah rakyat itu diupayakan dengan peningkatan target layanan.

Pada 2017 target tanah rakyat yang bisa diselesaikan sertifikatnya mencapai 5 juta bidang. Target itu mampu direalisasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tahun ini target sertifikasi ke pemilikan tanah rakyat ditingkatkan menjadi 7 juta bidang.

“Tahun depan kita tingkatkan lagi targetnya menjadi 9 juta bidang tanah. Hal ini untuk percepatan sertifikat hak kepemilikan tanah milik rakyat,” ungkap Presiden. Sebelum ini Presiden mengaku sangat prihatin dengan proses sertifikasi tanah milik rakyat.

Setiap tahun hanya bisa merealisasikan antara 500.000- 600.000. “Kalau hanya antara 500.000 -600.000 setiap tahun, bisa-bisa penyelesaian sertifikasi tanah milik rakyat ini memakan waktu 160 tahun. Kalau tidak bisa mencapai target, menterinya saya copot,” tegasnya.

Presiden meminta masyarakat yang sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) bisa menjaganya dengan aman dari segala bentuk kerusakan. Selain itu, sertifikat tersebut juga tidak boleh diagunkan untuk kredit secara sembarangan. Kredit yang diajukan dengan agunan sertifikat tanah tersebut tidak boleh untuk kegiatan konsumtif, tetapi lebih untuk kegiatan produktif atau modal usaha.

“Harus diukur kemampuan membayar angsurannya. Ajukan kredit ke bank yang bunganya rendah seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Jangan dibelikan mobil hanya untuk gagah-gagahan di kampung, pasti akan cepat habis tidak ada gunanya,” ujar Presiden.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak terobosan layanan untuk percepatan sertifikasi tanah milik rakyat tersebut. “Selama ini mengurus sertifikatnya lama. Sekarang tidak lagi. Ada kepastian waktu dan biaya. Program sertifikat tanah ini diawasi langsung oleh Presiden,” ujarnya.

Proses penyelesaian sertifikat tanah milik rakyat ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya. Kalaupun ada biaya, itu hanya untuk kebutuhan patok batas tanah dan saksi. Biaya patok tanah dan saksi pun tidak mahal karena sudah ada aturannya yang jelas.

Penyerahan sertifikat hak milik tanah milik rakyat yang digelar di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok, Kota Malang, mencapai 5.153 sertifikat. Warga yang menerima berasal dari wilayah Malang Raya. Sofyan menyebutkan, pada 2018 ini targetnya bisa melaksanakan sertifikasi tanah milik rakyat sebanyak 1,6 juta bidang.

“Kami targetkan pada 2023 mendatang seluruh tanah milik rakyat sudah tersertifikat,” tegasnya. Ekspresi penuh kegembiraan juga terpancar di wajah Asmianto, 38, warga Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Tanah yang di tempatinya kini sudah memiliki SHM.

“Baru sekarang tanah yang saya tempati untuk mendirikan rumah memiliki sertifikat. Proses pengurusan sertifikatnya sangat mudah karena dibantu dari kantor kelurahan,” tuturnya.

Jaga Persatuan

Saat mengunjungi Kota Malang, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan agar masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan. “Kita jaga kerukunan. Kita harus merawat persaudaraan,” tegasnya. Upaya menjaga kerukunan seluruh elemen bangsa ini sangat penting demi kemajuan bangsa Indonesia. Presiden menyebutkan, jumlah suku di Indonesia mencapai sekitar 714.

Mereka hidup tersebar di 17.000 pulau. Tentunya akan sangat merugi kalau sampai terjadi konflik. Dia mencontohkan di Afghanistan hanya ada tujuh suku. Dua suku di antaranya mengalami konflik.

“Antara dua suku yang berkonflik, saling mengajak orang dari luar. Akibatnya, 40 tahun perang tidak pernah selesai. Makanya, kita sangat perlu menjaga dan merawat kerukunan,” ujarnya.

Menteri Bambang: Masyarakat Ekonomi Asia Jadi Model Bagi Penguatan Perekonomian Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Tadulako berlangsung di Gedung IT Center Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut, Kamis (29/3/2018).

Bambang Brodjonegoro tiba di Univertas Tadulako pukul 09.45 wita, menaiki kendaraan jenis camry berwarna hitam plat RI 43 disambut Rektor Prof Dr H M Basir Cyio, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan Prof Dr H Andi Lagaligo M.SC.

Kuliah umum mengangkat tema 'education of asian cummunity development, the impact of asean economic community.' Bambang menjadi narasumber utama pada kuliah umum tersebut, dipandu oleh moderator Lukman Nadjamuddin diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Tadulako.

"Setiap kali ke daerah membuka musrenbang, maka kami akan memberi kuliah umum di salah satu perguruan tinggi yang ada di daerah tersebut. Hari ini di Untad, tahun lalu di Universitas Borneo," ungkap Bambang PS Brodjonegoro, Kamis (29/3/2018).

Bambang menyebut masyarakat ekonomi Asia, akan memberi kesempatan lebih besar dari pada ancaman ekonomi. Karena itu perlu diberikan penjelasan yang lebih detail agar terbangun pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

Masyarakat ekonomi Asia menjadi salah satu model untuk penguatan ekonomi bagi-bagi negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

"Dulu adanya Masyarakat Ekonomi Eropa. Salah satu alasan lahirnya MEE yaitu karena negara-negara di Eropa seperti Jerman, Inggris, Spanyol, Belgia dan lainnya tidak akan mungkin bersaing dengan Amerika. Karena Amerika memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Ini yang kemudian mendorong negara-negara di Eropa membangun kerjasama penguatan ekonomi bagi negara-negara khusus Eropa," ujarnya.

Sementara itu pejabat mewakili Rektor Untad Prof Dr H M Basir Cyio, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengawasan Prof Dr H Andi Lagaligo M.SC berharap mahasiswa mengikuti kuliah umum secara seksama yang disampaikan oleh Menteri Bambang Brodjonegoro.

"Kita berharap kehadiran Menteri Bambang Brodjonegoro beserta rombongan membawa berkah dan berdampak faedah bagi Universitas Tadulako," kata Prof Dr H Andi Lagaligo M.SC.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan kuliah umum setelah membuka kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Santika Hotel Palu. Bambang tiba di Kota Palu di Rabu (28/3/2018) malam dengan Pesawat Garuda, dan dijadwalkan kembali ke Jakarta Kamis (29/3/2018) pukul 11.30 wita.

Laba Ciputra Development Turun 12,43% Jadi Rp894 Miliar

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencatat penurunan laba bersih menjadi Rp127 miliar pada 2017. Angka tersebut, turun sekira 12,43% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Kamis (29/3/2018), laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat turun menjadi Rp894,35 miliar dari sebelumnya Rp1,02 triliun. Akibatnya, laba per saham dasar ikut mengalami penurunan ke Rp48 dari sebelumnya Rp55.

Sementara itu, perseroan mencatat penurunan pendapatan menjadi Rp6,44 triliun dari sebelumnya Rp6,73 triliun. Sementara itu, laba usaha perseroan tercatat mengalami penurunan menjadi Rp1,62 triliun dair sebelumnya Rp1,85 triliun.

Di sisi lain, total kewajiban dan utang perseroan tercatat mengalami peningkatan menjadi Rp16,25 triliun dari sebelumnya Rp14,77 triliun. Angka tersebut, terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp7,78 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp8,47 triliun.

Selain itu, perseroan juga mencatat kenaikan aset menjadi Rp31,7 triliun dari sebelumnya Rp29,07 triliun. Aset tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp15,16 triliun dan aset tidak lancar sebesar Rp16,53 triliun.