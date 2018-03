JAKARTA - kinerja Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I dan II sepanjang tahun ini akan menuju tren yang positif. Meski demikian tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu.

"Kesimpulannya prospek bank buku I dan II masih slugish tahun ini alias agak melambat meskipun tidak seburuk tahun lalu," ungkap pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone, Kamis (29/3/2018).

Diketahui, dari data OJK laba BUKU I tercatat anjlok 16,84% (yoy) menjadi Rp861 miliar dan laba bank BUKU II juga merosot 7,94% (yoy) menjadi Rp9,5 triliun.

Selain itu Bhima menilai, secara umum laba bank jika dilihat dari semua jenis BUKU memang pertumbuhannya meningkat dari tahun 2015 dan 2016 lalu. Hal ini dikarena beberapa bank sepanjang 2017 sudah lakukan restrukturisasi bersih-bersih kredit macet.

"Penopang pertumbuhan laba juga berkaitan dengan penugasan bank BUMN untuk support proyek strategis pemerintah khususnya infrastruktur. Pertumbuhan kredit modal kerja (KMK) di sektor konstruksi per Desember 2017 mencapai 24,4% (yoy) atau tertinggi kedua setelah sektor jasa. Itu yang buat laba gemuk di bank BUKU III dan IV," imbuhnya.

Sedangkan untuk BUKU I dan II memang tahun ini labanya menurun dan kredit bermasalah juga naik.

"Bank BUKU I dan II yang berkaitan dengan sektor mikro UMKM growth labanya memang rendah dan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL)-nya naik," tukasnya.

(dni)