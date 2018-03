JAKARTA - Bursa Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera dibuka sejalan dengan berakhirnya masa jabatan dari para Direksi yang menjabat saat ini. Susunan paket calon Direksi pasar modal pun mulai beredar di pasar.



Dari nama-nama yang beredar tersebut, muncul nama Tito Sulistio yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BEI. Tito pun membenarkan kabar tersebut.



"Betul. Doain ya," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Tito pun telah memilih nama-nama untuk memperkuat timnya nanti. Untuk tim barunya ini, Tito mempertahankan beberapa nama Direksi lama serta mengajak anggota baru yang telah lama berkicumpung di pasar modal.



Ada nama Alpino Kianjaya sebagai calon Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.



Adapula Chaeruddin Berlian yang diajukan untuk posisi yang sama yaitu sebagai calon Direktur Keuangan dan SDM.



Tito juga memasukkan nama Hasan Fawzi sebagai calon Direktur Pengembangan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).



Sebagai petahana, Tito menyebut akan membawa visi dan misi baru. Salah satunya adalah meningkatkan kapitalisasi pasar.



"Rp10.000 triliun market cap," kata dia.

Berikut adalah susunan lengkap tim calon Direksi Tito Sulistio:



1. Edgar Ekaputra, calon Direktur Penilaian Perusahaan

Edgar memiliki pengalaman kerja 33 tahun di bidang perbankan dan pasar modal. Dia juga pernah menjadi President Director PT. Danareksa (Persero), Komisaris utama PT. Danareksa Sekuritas, President Director PT NC Sekuritas, Director, Head of Corporate Finance & Advisory American Express Bank Ltd, dan Vice President Head of Syndications The Chase Manhattan Bank, N.A.



2. Erna Dewayani, calon Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa



Sebelum menjadi Kepala Divisi Pengembangan Investor di tahun 2017, Erna berkarir sebagai Kepala Divisi Fixed Income di Bursa Efek Surabaya dan juga pernah menjabat Kepala Divisi Trading Support & Development di Bursa Efek Indonesia. Erna memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun meniti karir di Bursa Efek.



3. Alpino Kianjaya, calon Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa. Alpino berpengalaman kerja lebih dari 20 tahun di pasar modal.



4. Abdul Munim, calon Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko

Saat ini Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi. Dia juga berpengalaman 21 tahun di Bursa Efek Indonesia/Bursa Efek Jakarta pada divisi IT. Abdul mengikuti penuh membangun pertahanan Pasar Modal dalam bidang Teknologi.



5. Hasan Fawzi, calon Direktur Pengembangan

Saat ini menjabat Direktur Utama PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta memiliki pengalaman 25 tahun di Pasar Modal.



6. Chaeruddin Berlian, calon Direktur Keuangan dan SDM

Saat ini menjabat posisi yang sama.Chaeruddin lebih dari 25 tahun berpengalaman di Pasar Modal, sebelumnya juga sebagai Direktur Perusahaan Sekuritas (AB ). Chaeruddin pernah bertugas sebagai Komisaris Pefindo Credit Rating dan Komisaris Bursa Efek Indonesia.

