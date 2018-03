JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan segera berhenti beroperasi. Pasalnya, dirinya akan segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut.



“Yang tidak CnC akan kita cabut. Yang CnC yang akan kita kasih izin. Tidak ada excuse ,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (30/3/2018).



Arcandra menambahkan, dicabutnya izin keberadaan tambang non CnC dikarenakan bisa menganggu aktivitas pertambangan. Sebab, tidak ada standar penerapan keselamatan para pekerja yang diterapkan oleh tambang non CnC



“Siapa yang terganggu? Kita semua. Nyawa manusia itu sama, makanya standar safety-nya harus sama,” ucapnya.

Baca Juga: Tak Punya Status Clean and Clear, 2.509 Izin Usaha Tambang Dicabut

Selain itu, tambang non sering kali terjadinya tumpang tindih lahan hingga titik koordinat di lapangan yang tidak sesuai perizinan pada tambang non CnC. Data terakhir yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat masih terdapat 2.595 IUP yang belum berstatus CnC yang tersebar di seluruh Indonesia.



Sementara untuk menertibkan tambang rakyat, Pemerintah menganjurkan agar menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.



“Alangkah indahnya jika tambang rakyat itu juga mengikuti peraturan yang ada. Peraturan itu dibikin bukan untuk mempersusah. Ikuti standar keamanan,” ucapnya.

Baca Juga: Izin Perusahaan Tambang Diminta untuk Evaluasi

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebanyak 6.565 IUP telah dinyatakan CnC. Sementara itu, dari hasil koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain IUP yang telah CnC tersebut, terdapat 2.595 IUP yang dicabut pada periode 2015-2017.





(ulf)

(rhs)