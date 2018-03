JAKARTA - Langkah stabilisasi harga pangan di dalam negeri lewat pembukaan keran impor, menjadi langkah realistis yang sudah seharusnya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Pasalnya, realisasi dari program ketahanan pangan sejumlah komoditas pangan masih minim. Importasi juga adalah solusi efektif untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) segera bisa dioperasikan paling lambat pada Maret 2019. Sistem ERP dinilai paling ideal untuk mengatasi kemacetan parah lalu lintas saat ini. Persiapan pemberlakuan sistem baru ini telah dimatangkan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan 39.446 kuota mudik gratis bagi pemilik sepeda motor dengan jumlah orang sebanyak 87.250 untuk mudik tahun ini. Angka ini naik dua kali lipat dibanding mudik Lebaran 2017 sebanya, 19.148 sepeda motor dan 46.885 orang.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Harga Pangan Bisa Stabil, Begini Syaratnya

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menuturkan, tugas Kementerian Perdagangan di sektor pangan memang tak terlepas dari dua aspek, yakni ekspor komoditas dan upaya untuk stabilisasi harga pangan lewat impor.

“Fokus dari Kementerian Perdagangan, saat ini lebih besar kepada stabilisasi dalam negeri. Ya kita melihatnya itu enggak salah karena memang ada kebutuhan yang cukup mendesak terhadap stabilisasi harga pangan,” tuturnya dikutip Senin (26/3/2018).

Menurutnya, persoalan stabilisasi harga sebenarnya tak perlu dikejar lewat importasi komoditas, syaratnya produksi pangan dalam negeri sudah berlebih atau swasembada.

“Nah, kalau itu terjadi sih kita bisa mengurangi impor secara bertahap. Itu tentunya bagus ya, tapi belum dimulai, jadi harus impor. Kalau tidak harga melonjak tinggi, pada teriak di dalam negeri. Akibatnya, bisa menimbulkan kondisi sosial yang tidak baik. Itu yang akhirnya disiasati dengan program jangka pendek seperti impor,” bebernya.

Dia mencontohkan soal impor bawang putih yang mau tak mau harus dilakukan karena lahan yang terbatas untuk produksi bawang putih.

“Jadi, lebih banyak untuk jangka pendek sih, shortcut demi stabilisasi. Di dalam jangka panjang semestinya ketahanan pangan yang diusulkan Pak Jokowi pada awal pemerintahan itu betul-betul semestinya dikerjakan mulai dari sekarang. Kan kita belum, akibatnya ya harus impor,” kata Chief Economist Samuel Sekuritas tersebut.

Mobil Masuk Jakarta Jadi Berbayar Akan Beroperasi Maret 2019

Sistem ERP dinilai paling ideal untuk mengatasi kemacetan parah lalu lintas saat ini. Persiapan pemberlakuan sistem baru ini telah dimatangkan. Kendati beberapa kali sempat mengalami kesulitan mencari investor, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI kini telah memulai tahapan lelang.

Sudah ada beberapa perusahaan yang berminat, termasuk asal Swedia dan Austria. Di harapkan paling lambat dalam enam bulan mendatang Dishub akan mendapatkan perusahaan yang tepat untuk digandeng mengoperasikan ERP. Sistem yang antara lain akan berlaku di Jalan Sudirman dan Thamrin ini bisa berjalan efektif jika moda transportasi massal Jakarta juga tersedia dengan baik seperti dengan beroperasinya mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).

Revitalisasi angkutan umum nonbus rapid transit (BRT) yang terintegrasi dengan BRT, MRT, LRT dan moda transportasi lainnya juga membuat ERP akan lebih optimal. Belum ada kepastian soal tarif ERP, tetapi rencananya biaya ERP akan fluktuatif menyesuaikan dengan tingkat kemacetan jalan raya. Pemberlakuan ERP dianggap mendesak dengan melihat pergerakan lalu lintas kendaraan di Kota Jakarta yang sangat tinggi. Berdasarkan Rencana Induk Trans portasi Jabodetabek, jumlah penduduk Jabodetabek saat ini mencapai 31.077.315 jiwa.

Adapun jumlah kendaraan yang dimiliki penduduk sebanyak 24.897.391 unit, terdiri atas 2% angkutan umum, 23% mobil pribadi, dan 75% sepeda motor. Pada 2015, total pergerakan penduduk di Jabodetabek sebesar 47,5 juta per hari. Hal itu terdiri atas pergerakan dalam kota Jakarta 23,42 juta orang per hari, pergerakan komuter 4,06 juta orang per hari, dan pergerakan melintas Jakarta dan lingkup internal Bodetabek 20,02 juta orang per hari.

Pada 2018 ini pergerakan penduduk bahkan sudah mencapai 50 juta per hari. Tingginya pergerakan itu memicu kemacetan lalu lintas di berbagai lokasi. Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyebut, kendaraan dari luar Jakarta berkontribusi terhadap kemacetan saat ini karena jumlahnya mencapai 50%.

Sandi menganggap, model ERP yang digagas sejak 2012 lalu masih menjadi yang terbaik diantara sistem lainnya. Meski demikian Pemprov DKI tetap membuka masukan dari berbagai pihak untuk mencari solusi mengatasi kemacetan Ibu Kota. Belum ada kepastian apakah selain untuk mobil, sistem yang diusulkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ini juga akan diberlakukan untuk sepeda motor.

Kuota Mudik Gratis 2018 Naik 2 Kali Lipat

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan 39.446 kuota mudik gratis bagi pemilik sepeda motor dengan jumlah orang sebanyak 87.250 untuk mudik tahun ini. Angka ini naik dua kali lipat dibanding mudik Lebaran 2017 sebanya, 19.148 sepeda motor dan 46.885 orang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan mudik gratis dari pemerintah, dan tidak memaksakan diri menggunakan sepeda motor untuk mudik ke kampung halamannya saat mudik Lebaran tahun ini.

“Bagi saudara-saudara kita yang ingin pulang ini disediakan mudik gratis. Saya mengharapkan jangan menggunakan motor pulang kampung karena jauh, capek juga besar resikonya, gunakanlah mudik yang gratis dengan motor (diangkut dengan truk atau kapal) dan juga orang ya,” kata Menhub seperti dilansir dari Setkab, Senin (26/3/2018).

Menurut Menhub, program mudik gratis 2018 bagi pengguna sepeda motor sebanyak 3.150 yang akan diangkut dengan truk dari tahun sebelumnya yaitu 3.130, sedangkan orang penumpang akan diangkut dengan bus sebanyak 50.850 atau naik sebesar 14,65% dari tahun sebelumnya sebesar 44.354

Sedangkan untuk kapal penyeberangan dengan Kapal Ro-Ro (Roll On Roll Off) untuk tiga lintasan yaitu, Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Lampung.

“Total kuota yang disediakan sebanyak 3.000 untuk sepeda motor dan 6.000 untuk orang penumpang,”jelas Menhub.

Adapun untuk mudik gratis dengan kapal laut, kuota yang disediakan sebanyak 30.400 untuk angkutan orang atau naik 496% dari tahun sebelumnya yaitu 5.094. Untuk angkutan sepeda motor sebanyak 15.200 atau naik 541% dari tahun sebelumnya yaitu 2.370.

“Kapal yang disediakan untuk rute Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang PP. Untuk arus mudik keberangkatan pada 9-13 Juni 2018 dan untuk arus balik dari Pelabuhan Tanjung Emas keberangkatan pada 18-22 Juni 2018,” terang Menhub.