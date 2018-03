JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempengaruhi daya beli masyarakat.

Dia mengatakan, jika gaji PNS dinaikkan disertai dengan adanya THR dan gaji ke 13 minimal menandakan adanya tambahan kemampuan belanja dari PNS. Pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut juga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Enny mengatakan, agar efektif, maka pencairan dana sebaiknya dilakukan tidak sekaligus. Pemberian THR bisa dilakukan lebih dahulu sekitar bulan Juni, menyusul gaji ke-13 pada akhir tahun.

(mrt)