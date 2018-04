JAKARTA - Uber Technology, perusahaan transportasi berbasis aplikasi, akhirnya mengibarkan bendera putih di Asia Tenggara. Uber menyerah, dan menjual lini bisnis di Asia Tenggara tersebut kepada Grab.

Bukan kali ini saja Uber mengalami masalah. Sebelumnya, Uber sempat mengalami kesulitan keuangan, beruntung Travis Kalanick kemudian menyuntikkan dana pada perusahaan startup ini. Sayangnya, Travis yang kemudian menjadi CEO Uber, dianggap tak becus dalam menyelesaikan berbagai kasus di tubuh perusahaan.

Dia pun didesak mundur oleh para pemegang saham di Uber. Padahal saat Uber masih merintis usaha, Kalanick rela mengucurkan dana untuk membantu perusahaan berkembang seperti sekarang ini.

Travis Cordell Kalanick lahir di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada 6 Agustus 1976. Ia tumbuh sebagai anak yang memiliki hobi di bidang komputer. Sejak usia belia, Kalanick bahkan telah mempelajari pengodean di bangku sekolah menengah.

Dia kemudian melanjutkan kegemarannya itu dengan berkuliah di University of California, Los Angeles (UCLA) dan memilih jurusan teknis komputer. Sayanganya, ia tak tertarik untuk melanjutkan studinya dan memilih keluar (drop out) pada 1998.



Alasannya saat itu mirip dengan yang dilakukan oleh pendiri dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, yakni fokus pada proyek usaha rintisan atau startup.



Kalanick memiliki perusahaan bernama Scour Inc, yang ia dirikan bersama teman-temannya di UCLA. Scour merupakan layanan internet dengan domain (dot) com pertama yang menawarkan file-sharing berupa film dan musik secara online.



Meski saat itu usahanya tersebut mulai menanjak, Kalanick dan rekannya di Scour menghadapi masalah berupa pelanggaran hak cipta. Scour kemudian mengalami kebangkrutan pada 2000.

Kalanick kemudian membantu perusahaan untuk bangkit. Hasilnya ia menyelamatkan Scour dengan kucuran dana investasi dari Red Swoosh, sebuah perusahaan yang sama-sama di bidang file-sharing.



Setelah mendapatkan beberapa klien terkemuka, Kalanick akhirnya bisa menjual Scour ke perusahaan Akamai Technologies pada 2007 dengan nilai akuisisi hampir USD19 miliar.



Setelah memiliki penghasilan dari menjual Scour, Kalanick hadir di Uber sebagai 'investor malaikat'. Sebagaimana yang dikutip dari Encyclopedia Britannica, pada 2009 Kalanick berduet dengan Garret Camp di Uber sebagai CEO perusahaan yang saat itu didirikan di San Francisco.



Ketika itu, Uber mengawali operasinya dengan mempekerjakan tiga orang pegawai dan tiga unit mobil. Pada 2012, perusahaan itu kemudian berubah menjadi raksasa layanan ride-sharing dan bisa dikatakan menjadi pelopor di bidangnya.



Tiga tahun kemudian, Uber berhasil menjangkau 66 negara dan merambah lebih dari 360 kota di seluruh penjuru dunia. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Uber, hal itu turut mengangkat reputasi Kalanick menjadi sosok yang agresif dan kompetitif.

Karier bagus bukan berarti tanpa rintangan. Tercatat Uber pernah mengalami beberapa masalah seperti aksi protes dari pengendara taksi konvensional di beberapa kota di Eropa seperti Paris, London, dan Madrid. Pemerintah setempat diminta bertindak atas menjamurnya layanan ride-sharing berbasis online yang diperkenalkan Uber. Namun, puncak perpecahan Kalanick drngan Uner terjadi karena dia menunjuk dua direktur baru tanpa berkonsultasi dengan pemimpin baru perusahaan atau anggota dewan lainnya yang ada.



Kalanick mengatakan dalam sebuah pengumuman bahwa ia telah menunjuk Ursula Burns, mantan CEO Xerox Corp. dan John Thain, mantan kepala Merrill Lynch ke jajaran dewan. Akibatnya, mantan CEO itu pun harus menghadapi tututan hukum yang diajukan oleh pemegang saham terbesar Uber, Benchmark, atas wewenangnya mengisi dua kursi dewan. Kalanick mengatakan bahwa ia mengendalikan tiga dari 11 kursi dewan perusahaan. Benchmark menuntut Kalanick karena melakukan kecurangan dan memintanya untuk menyerahkan kendali posisi dewan. Gugutan itu ada di dalam arbitrase pribadi. Meski demikian, hal itu masih belum bisa menggoyahkan posisi Kalanick di puncak kursi kepemimpinan. Barulah setelah seorang mantan pegawai yang curhat di sebuah blog, tentang kondisi pekerjaan Uber yang mengatakan aksi pelecehan seksual oleh karyawan eksekutif, posisi Kalanick di Uber mulai goyah.



Akibat tuduhan yang berkepanjangan, Kalanick akhirnya mempekerjakan mantan Jaksa Agung AS, Eric Holder, untuk menyelidiki kasus tersebut sekaligus masalah diskriminasi lainnya.



Holder mengirimkan hasil investigasinya kepada dewan Uber pada awal Juni 2017. Hasilnya, dalam laporan yang diberikan Holder, ia menuliskan kalimat, "Meninjau ulang dan menugaskan kembali tanggung jawab Travis Kalanick," kepada dewan di Uber.



Akhinya para pemilik kepentingan di Uber tak tahan lagi dengan gaya kepemimpinan Kalanick. Pria yang awalnya datang sebagai 'malaikat' di startup yang kini berusia 8 tahun itu ditendang dari jabatannya sebagai cheif executive officer (CEO), setelah sebelumnya disarankan untuk mengambil cuti.



Kalanick mengundurkan diri sebagai CEO pada 20 Juni setelah Benchmark dan sekelompok investor memintanya turun. Dewan Uber penuh dengan pertikaian dan mengalami proses perdebatan untuk memilih mantan CEO Expedia Dara Khosrowshahi sebagai CEO baru.



Uber pun memilih mengubah tata kelola perusahaan. Sejumlah reformasi tata kelola pun disusun oleh perusahaan dan Goldman Sachs Group. beredar di kalangan dewan. Dewan itu bertemu beberapa waktu lalu demi membahasnya dan merencanakan untuk memberikan suara pada mereka.



Di samping itu, perusahaan transportasi itu juga mengusulkan untuk mengambil satu dari tiga kursi dewan Kalanick dan memberikannya ke SoftBank Group Corp. sebagai bagian dari kemungkinan investasi pada startup oleh raksasa teknologi Jepang itu.