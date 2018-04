JAKARTA - Cabai merah dan bawang putih serta bawang merah masih dominan dalam menyumbang inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat cabai merah memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,07% sementara bawang merah dan bawang putih masing-masing sebesar 0,04%.

Adapun inflasi pada Maret 2018 sebesar 0,20% dan inflasi tahun kalender Maret adalah 0,99%. Sementara inflasi tahunan Februari 2018 sebesar 3,4% year on year (yoy).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, kenaikan harga cabai hingga menyebabkan inflasi lantaran faktor musim.

"Bumbu-bumbuan itu, cabai, bawang itu barang komoditi yang selalu sangat dipengaruhi musim, off season atau on season, kalau off naik, musim jelek," ujarnya di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (2/4/2018).

Baca Juga: Cabai Merah Jadi Biang Keladi Inflasi Maret 0,20%

Selain itu, lanjut Menko Darmin, fluktuasi harga bumbu-bumbuan disebabkan Indonesia belum memiliki mekanisme penyimpanan produk komoditas. Dengan adanya sistem penyimpanan, maka ketersediaan dapat terjaga, sebab ketika masa off season di mana produk tersebut jarang di pasaran maka, produk dari penyimpanan dapat dikeluarkan ke pasar untuk menjaga harga.

"Kita belum punya itu, belum lahir industri-industri yang mengolah cabai, bawang dan sebagainya, apalagi ya ini soal selera, ya cabai orang Indonesia kalau enggak segar enggak tertarik," kata dia.

Akan tetapi secara keseluruhan, Menko Darmin menilai, angka inflasi pada bulan Maret masih tergolong bagus. Sebab secara tahunan, inflasi masih sesuai dengan target pemerintah.

"Bagus, ya kalau 0,2%, kali 12 masih di bawah 3%. Kalau bulanan di bawah 0,3% baik. Nantinya target kita kan 3%-3,5% sehingga oke ini memang belum puasa kita usahakan puasa Ramadan bagus," ujarnya.

Baca Juga: BPS: Inflasi Maret 2018 Sebesar 0,20%

Sekadar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi pada Maret 2018 sebesar 0,20%. Adapun inflasi tahun kalender Maret adalah 0,99%. Sementara, inflasi tahunan Februari 2018 sebesar 3,4% year on year (yoy).

Selain bumbu-bumbuan, kenaikan harga yang diatur pemerintah (administered price) dari sisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yaitu Pertamax dan Pertalite menyumbang inflasi cukup besar. Adapun pada Maret 2018 kelompok bensin yang terdiri dari Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo menyumbang inflasi sebesar 0,04%.

(mrt)