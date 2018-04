JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berencana mengembangkan Pusat Logistik Berikat (PLB) generasi II. Di mana untuk PLB generasi pertama fokusnya hanya logistik, bahan baku dan barang modal.

Pengembangan PLB generasi II dilakukan pada delapan sektor, PLB untuk barang pokok, PLB hub cargo udara, PLB finished goods, PLB e-commerce distribution center, PLB industri kecil menengah (IKM), PLB industri besar, PLB floating storage, dan PLB ekspor barang komoditas.

Lantas apa keuntungan dari pengembangan PLB generasi II ini ?

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, sebenarnya mengenai berapa potensi dari pengembangan PLB generasi kedua bisa ditanyakan kepada pelaku usaha secara langsung. Namun, Bea Cukai menghitung potensi pengembangan PLB memberikan dampak besar pada perusahaan.

Dia mencontohkan, PLB ekspor barang komoditas seperti timah bila dikembangkan maka proyeksi penghematan logistik bisa mencapai Rp230,6 miliar per tahun. Selama ini, ekspor timah dari dalam negeri menuju Singapura yang terbesar mencapai 52%, bila dilihat rata-rata ongkos logistik mencapai Rp7,14 triliun per tahun dengan rata-rata USD21,100 per ton.

"Potensi penghematan logistik bursa timah itu bisa Rp230 miliar, dari pada harus ke Singapura, lebih baik dari kita langsung. Biaya bongkar muat 43.367 matric ton dikalikan USD25 per matric ton di kali dua bisa hemat USD2,1 juta per tahun," tuturnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dia melanjutkan, selama ini ekspor komoditas timah ke Singapura harus bayar biaya simpan gudang, dengan PLB hemat USD1,9 juta. Begitu juga untuk efisiensi biaya financing per tiga bulan bisa hemat USD11,4.

Selain itu, dampak hadirnya PLB generasi kedua juga bisa menstabilkan harga bahan pokok di dalam negeri. Pada PLB untuk barang pokok, Bulog bisa memanfaatkan untuk menyimpan stoknya.

"Misalnya saat harga global tutur bisa diambil, saat dibutuhkan dijual ke negara lain dan Itu juga bisa stabilisasi," tuturnya.

