JAKARTA – Di tahun 2017, PT Trisula International Tbk (TRIS) mencatatkan penjualan garmen sebesar Rp649,55 miliar, turun 18,8% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp800,29 miliar. Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin disebutkan, pelemahan daya beli masyarakat pada tahun 2017 terhadap barang konsumsi memberikan dampak langsung kepada kinerja penjualan ritel.

Selain itu, kondisi pasar Jepang yang kurang kondusif serta persaingan dengan negara berkembang penyedia garmen lainnya juga memberikan dampak negatif terhadap kinerja segmen industri garmen. Perusahaan berupaya untuk menanggulangi tantangan ini menutup titik-titik penjualan yang tidak produktif.

Sementara dari segmen penjualan ritel, TRIS membukukan angka penjualan Rp175,92 miliar, turun 6,6% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp188,45 miliar. Hal ini disebabkan oleh tantangan yang dihadapi sektor ritel sepanjang tahun 2017. Selain penurunan penjualan, laba yang didapatkan juga terkoreksi 41,3% menjadi Rp14,19 miliar dibandingkan laba di tahun 2016 kemarin sebesar Rp24,19 miliar.

Tahun 2018, TRIS menargetkan pendapatan akan meningkat 10% dibandingkan pencapaian 2017. Trisula akan terus mendorong segmen garmen dan ritel fesyen. Garmen berkontribusi sekitar 70%–80% selebihnya dikontribusikan dari segmen ritel. Untuk ekspor, TRIS masih akan fokus pada pasar utama, yakni Australia, AS, Selandia Baru, Inggris dan Jepang. Hal ini sejalan dengan ekspansi usaha TRIS pada 2017 yaitu beroperasinya Trisco Tailored and Woven International Ltdyang berdomisili di AS. Pada segmen ritel, PT Trisula International Tbk menargetkan pertumbuhan bisnis e-commerce di 2018.

TRIS telah bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha e-commerce untuk menjangkau pangsa pasar lebih luas. Selain itu, Perusahaan juga melakukan peningkatan pada infrastruktur sistem Head Office dan warehouse agar lebih terintegrasi. Sekretaris Perusahaan Trisula International, Ciu Ping Thio pernah bilang, dalam rangka menekan efisiensi perseroan lebih memilih renovasi dan mendandani gerai ketimbang membuka gerai baru.

“TRIS akan lebih memperkuat kinerja dari gerai-gerai yang ada dan ekspansi gerai tidak terlalu besar, kami fokus ke gerai yang produktif. Optimalisasi dari sisi produk diperbaharui, disesuaikan dan memperkuat brand," ujarnya. Saat ini, Trisula International memiliki lebih dari 300 gerai dengan beragam merek yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Namun, sejak akhir tahun lalu, Trisula International tidak lagi menjajakan brand Man Club lantaran respon pasar ke produk ini kurang baik.