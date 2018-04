HANGZHOU – Alibaba Group Holding Limited mengumumkan akan mengakuisisi seluruh saham beredar Ele.me, platform layanan pengiriman online terkemuka di China, dengan total transaksi mencapai sekitar USD9,5 miliar atau lebih dari Rp130 triliun.

Alibaba dan afiliasinya, Ant Small dan Micro Financial Services Group Co Ltd, sebelumnya telah memiliki sekitar 43% saham beredar Ele.me. Akuisisi ini akan memperkuat konsep strategi ‘New Retail’ Alibaba untuk menghadirkan pengalaman belanja daring dan luring yang andal dan cepat bagi masyarakat China.

CEO Alibaba Group Daniel Zhang mengatakan, sangat senang dapat menjadikan Ele.me sebagai bagian dari keluarga besar Alibaba.

“Ele.me berhasil menguasai pangsa pasar yang signifikan di sektor pengiriman makanan daring di pasar China. Kedua instansi memiliki keyakinan kalau strategi ‘New Retail’ akan memberikan nilai lebih kepada konsumen. Ke depannya, Ele.me dapat memanfaatkan infrastruktur Alibaba di sektor perdagangan dan bisa bersinergi dengan berbagai lini bisnis Alibaba,” ujar Daniel.

Menurut dia, layanan pengiriman lokal dari Ele.me akan memperkuat layanan pengiriman makanan sebagai bisnis intinya untuk menghadirkan lebih banyak produk dan layanan.

Akuisisi ini akan memungkinkan Ele.me meningkatkan kapabilitas tim pengirim dalam melayani konsumen di seluruh penjuru China. Ele.me juga telah terintegrasi dengan Koubei, salah satu layanan dari Alibaba.

Dalam memadukan layanan pengiriman daring Ele.me dengan kapabilitas akuisisi konsumen Koubei untuk berbagai restoran dan penyedia jasa, Alibaba akan bisa menghadirkan pengalaman belanja terintegrasi bagi konsumen, baik secara daring maupun luring.

Pendiri Ele.me Zhang Xuhao menambahkan, akuisisi ini mengindikasikan keberhasilan menjadikan Ele.me sebagai salah satu startup teknologi yang paling bernilai di China.

“Para konsumen, merchant, dan mitra kami akan mendapatkan manfaat dari sinergi ini. Kami yakin, konsep New Retail memiliki masa depan yang cerah, dan dengan menjadi bagian dari Alibaba akan mendorong pertumbuhan Ele.me ke tingkat lebih tinggi,” katanya.

Meski telah diakuisisi Alibaba, Ele.me tetap beroperasi seperti biasa. Alibaba akan menyediakan dukungan penuh, termasuk akses terhadap infrastruktur New Retail-nya, beragam produk dan kapabilitas teknologi. Begitu proses akuisisi ini rampung, Zhang Xuhao akan menjadi Chairman Ele.me dan dewan penasihat strategi New Retail untuk CEO Alibaba. (Rakhmat BaihaqiAnt)

