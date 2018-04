JAKARTA - Pemberlakuan aturan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara dan CPO ditunda selama dua tahun, sejak berlakunya aturan tersebut. Pasalnya, belum semua industri mampu menerapkan aturan tersebut.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan kemampuan industri nasional.

"Prinsipnya itu mengenai waktunya itu akan disesuaikan diberi periode yang khusus untuk perkapalan itu dua tahun," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (3/4/2018).

Airlangga berharap industri terkait memanfaatkan relaksasi tersebut untuk melakukan penyesuaian dan persiapan. Dengan banyaknya industri kapal di Indonesia, Airlangga meyakini aturan tersebut dapat diterapkan oleh para importir maupun eksportir.

"Kita sudah punya industri kapal cukup banyak. Nah tentu yang paling penting perusahaan pelayanan nasional itu mempunyai cargo yang fix untuk kapal," kata dia.

Sejalan dengan kelonggaran penggunaan kapal nasional, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang implementasi penggunaan asuransi nasional untuk kepentingan ekspor batu bara dan CPO serta impor beras.

Khusus untuk penggunaan asuransi nasional, akan diberikan tambahan waktu hanya tiga bulan dari masa berlaku awal di Mei 2018. Artinya penggunaan asuransi nasional mulai berlaku di Agustus 2018.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong pengusaha eksportir maupun importir untuk mengubah kontrak dari skema Free On Board (FOB) menjadi skema Cost, Insurance and Freight (CIF) atau pun Cost and Freight (CNF).

Dengan menggunakan kontrak FOB maka penawaran harga barang hanya sampai ke atas kapal, ongkos/biaya kapal belum/tidak termasuk. Pembeli anda yang akan menanggung biaya kapal.

Sedangkan jika menggunakan kontrak CIF maka harga penawaran selain mencakup harga barang, biaya kapal, juga termasuk asuransi. Dengan kata lain harga barang disatukan dengan ongkos kirim dan biaya asuransi barang.

Airlangga mengatakan urgensi perubahan kontrak adalah untuk meningkatkan cadangan devisa negara yang sebenarnya dapat dihasilkan dari kegiatan ekspor impor tersebut.

"Urgensinya itu adalah kita ekspor kan kebanyakan FOB sehingga jasa daripada angkutan dimanfaatkan oleh negara lain sedangkan kita mau menarik devisa. Sedangkan kalau pakai perusahaan nasional kita bs menghemat devisa. Dan sekaligus membangun industri kapal nasional," tutup dia.

Sekadar informasi, regulasi tersebut telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor Dan Impor Barang Tertentu.

Rencana awal, aturan tersebut mulai diberlakukan 1 Mei 2018. Di mana regulasi itu mengharuskan ekspor batu bara dan CPO yang dilakukan Indonesia wajib menggunakan kapal nasional. Hal yang sama berlaku juga untuk untuk impor beras.

