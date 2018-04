MEDAN - Harga tomat, kol, wortel, kentang mengalami penurunan tajam belakangan ini. Sayangnya komoditas tersebut bukan merupakan komoditas yang bisa disubstitusi sehingga kerap luput dari fokus pengendalian inflasi di daerah. Penurunan harga sayur mayur tersebut pastinya sangat mengganggu petani.



Hal itu dikatakan Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, Selasa (3/4/2018).



Menurut Gunawan, dari pantauan mereka di pasar, sejumlah kebutuhan pangan tersebut turun harganya karena sisi pasokan yang melimpah. Ada panen besar di komoditas sayuran tersebut yang mengakibatkan banyak penumpukan barang sehingga harganya terpuruk.

Baca Juga: Mendag : 11 Bulan Cari Untung, Sekarang Saatnya Turunkan Harga

"Penurunan harga sejumlah sayur mayur itu sudah berlangsung dalam sepekan terakhir,"kata Gunawan.



Gunawan memperkirakan, penurunan harga ini akan bertahan murah setidaknya hingga 2 minggu yang akan datang. Permasalahan turunnya harga sayur mayur tersebut sudah barang pasti akan menekan daya beli petani kita.



"Kalau konsumen pasti tidak mempermasalahkan anjloknya harga sayuran yang saat ini terpuruk hingga 50%,"tandasnya.



Lebih lanjut Gunawan menyebutkan, karakteristik sayur mayur yang cepat busuk tersebut tentunya menggiring kenaikan harga dengan cepat saat pasokan sedikit saja mengalami kenaikan. Masalah ini lebih dikarenakan petani kita yang memang belum terorganisir dengan baik. Petani kita tidak diarahkan untuk menanam dengan pola tanam yang teratur sehingga sisi persediaan bisa dikendalikan.

Baca Juga: Kemendag Tetapkan Batas Atas-Bawah Harga Daging dan Telur Ayam

Ditambah lagi, saat ini sejumlah petani di sekitar binjai juga menanam tanaman tomat. Pemetaan tanaman pangan ini seharusnya sudah menjadi tugas rutin kita sehingga harga bisa distabilkan dalam tempo waktu panjang. Terlebih kita juga tidak memiliki manajemen stok dalam pengendalian tomat, kol, wortel dan kentang. Sejauh ini baru bawang dan cabai yang dikendalikan.

"Ditengah terpuruknya harga sayur mayur, harga komoditas cabai belakangan stabil dikisaran 35 ribu hingga 40 ribu per Kg. Sementara itu bawang putih yang sebelumnya sempat turun ke 28 ribuan per Kg, saat ini harganya kembali meroket dikisaran 40 ribuan per Kg,"papar Gunawan.

Baca Juga: Mendag Wajibkan Ritel Modern Jual Beras hingga Daging Sesuai HET

Untuk harga kebutuhan pangan lainnya masih terpantau tidak mengalami perubahan. Beras masih bertahan di kisaran 11 ribuan per Kg untuk kualitas medium. Sementara itu harga telur ayam​ yang sempat turun di bulan lalu, saat ini harganya relative stabil dikisaran 20 ribu per Kg. Demikian halnya dengan harga daging ayam.



"Penurunan harga komoditas sayuran ini sangat berpeluang memicu terjadinya defasi di komoditas tersebut. Jika harga cabai, bawang, dan ikan segar stabil dibulan ini. Bukan tidak mungkin laju inflasi April ini akan lebih rendah dari bulan maret sebelumnya. Meski demikian ada sejumlah faktor yang sulit diprediksikan yang bisa saja merubah arah ekspektasi harga," tandasnya.

(kmj)