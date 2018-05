JAKARTA - Pemerintah berencana memberikan insentif pajak untuk investasi di bawah Rp500 miliar. Fasilitas keringanan pajak ini disebut mini tax holiday.

Lantas seperti apa dan kapan fasilitas insentif pajak ini diluncurkan ?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan, mini tax holiday masih didiskusikan. Sebenarnya pertimbangan membuat ini karena tax holiday sebelumnya belaku untuk investasi Rp500 miliar ke atas, sehingga bagaimana jika di bawahnya.

"Ada pertanyaan bawah Rp500 miliar gimana? Kita kan memang mau dorong investasi supaya ekspor naik, nah ini yang kita sediakan apakah dengan tax holdiay atau atax allowence yang berlaku gak ada mininum investasinya, atau bentuk yang lain," tuturnya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Suahasil mengatakan, apapun insentif nantinya diharapkan alternatif ini bisa menarik berbagai macam investasi baru. Dengan demikian dampak investasi baik untuk pertumbuhan ekonominya.

"Bersamaan baik buat pajak soalnya dia gak akan gerogoti pajak yang ada, tapi mengundang penanaman modal baru," tuturnya.

Dia melanjutkan, mini tax allowece juga masih didiskusikan. Sebenarnya antara tax holiday dan allowence hanya beda skema saja, holiday ada pendapatan dan biaya. Di mana profit ini bayar pajak ini dibebaskan 100%.

"Kalau allow ini pendapatan dan biaya, tapi biaya boleh lebih tinggi dari yang dibiayakan, kan profitnya jadi lebih rendah, tetap bayar lebih rendah tapi caranya kan beda, allow nambah allow, kalau holiday ngurangin," ujarnya.

(kmj)