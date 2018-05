JAKARTA - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange rebound dari level terendah bulan ini pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), sebagian besar didorong pembelian teknis karena dolar AS keluar dari tertinggi 2018 dan imbal hasil obligasi AS berada dekat tertinggi multi tahun.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, naik USD1,2 atau 0,09% menjadi ditutup di USD1.291,5 per ounce.

Pada Selasa 15 Mei 2018, emas berjangka turun lebih dari 2% menjadi USD1.290,30 per ounce, penutupan terendah untuk kontrak paling aktif sejak akhir Desember.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun berada di sekitar 3,08% pada Rabu 16 Mei 2018, mundur dari level tertinggi sejak 2011.

Sementara itu, indeks dolar AS, ukuran setengah lusin mata uang utama saingan greenback, naik 0,1% menjadi 93,33, setelah diperdagangkan setinggi 93,63, tingkat tertingginya untuk tahun ini.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik USD10,2 sen atau 0,63%, menjadi menetap di USD16,371 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD7,4 atau 0,82% menjadi ditutup pada USD889,8 per ounce.

