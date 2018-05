HOUSTON - Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan, persediaan minyak mentah AS menurun dalam pekan yang berakhir 11 Mei, dan sektor penyulingan meningkat 149.000 barel per hari.

Hal ini diungkapkan sebuah Laporan Status Minyak Mingguan yang dipublikasikan Rabu 16 Mei 2018.

Dalam laporan, persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk yang ada di Cadangan Minyak Strategis, mengalami penurunan sebesar 1,4 juta barel selama pekan yang berakhir 11 Mei.

Pada 432,4 juta barel, persediaan minyak mentah AS berada di setengah lebih rendah dari kisaran rata-rata untuk sepanjang tahun ini.

Total produk yang dipasok selama periode empat minggu terakhir rata-rata sekitar 20,1 juta barel per hari, naik 1,5% dari periode yang sama tahun lalu.

Selama empat minggu terakhir, produk bensin yang dipasok rata-rata sekitar 9,4 juta barel per hari, naik 0,7% dari periode yang sama tahun lalu.

Produk bahan bakar distilasi yang dipasok rata-rata sekitar 4,2 juta barel per hari selama empat minggu terakhir, naik 3,0% dari periode yang sama tahun lalu.

Produk bahan bakar Jet yang dipasok turun 5,6% dibandingkan periode empat minggu yang sama tahun lalu.

(dni)