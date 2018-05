NEW YORK - Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun naik pada Kamis (Jumat pagi WIB), ke tingkat tertinggi mereka dalam sekitar tujuh tahun, memperpanjang aksi jual pasar obligasi minggu ini dan mendorong dolar AS ke tertinggi empat bulan terhadap yen.

Kekhawatiran bahwa ekspor Iran dapat jatuh karena sanksi AS yang diperbarui, mengurangi pasokan di pasar yang sudah mengetat, mendorong minyak ke atas USD80 per barel untuk pertama kalinya sejak November 2014, sebelum mundur kembali.

Patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, meningkat dua sen AS menjadi ditutup pada USD79,30 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah naik setinggi USD80,50 per barel.

Sementara itu, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, menetap datar di USD71,49 per barel di New York Mercantile Exchange.

Indeks-indeks saham utama Wall Street tergelincir, terhuyung-huyung di tengah kegelisahan perdagangan saat Amerika Serikat dan China mengadakan pembicaraan. Pasar-pasar saham Eropa naik dan FTSE-100 Inggris mencatat rekor penutupan tertinggi.

Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS telah menjadi pemicu di pasar keuangan minggu ini, dan datang ketika data menunjukkan ekonomi AS kuat yang dapat mengindikasikan penguatan inflasi Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun yang menjadi acuan, naik di atas 3,1%, melanjutkan lonjakan dari awal pekan ini.

"Saya pikir itu adalah hal yang sama seperti yang kami miliki selama beberapa minggu terakhir. Perdagangan inflasi sedang ditunda," kata kepala investasi di Greenwood Capital di Greenwood, Carolina Selatan Walter Todd.

Kenaikan suku bunga obligasi AS, dolar AS, dan minyak "didorong oleh latar belakang yang sama, yang mana perekonomian AS mengenai semua silinder," tambah Todd.

Harga minyak yang kuat membantu indeks saham utama Inggris, FTSE-100, ditutup di level tertinggi yang pernah terjadi, karena naik 0,7%.

Indeks saham pan-Eropa FTSEurofirst 300 naik 0,62%, sementara indeks patokan Italia rebound 0,3% menyusul kerugian besar pada Rabu 15 Mei 2018 di tengah kekhawatiran bahwa pemerintah baru dapat melonggarkan disiplin fiskal. MSCI ukuran saham-saham di seluruh dunia menyusut 0,01%.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun naik, memperluas aksi jual pasar obligasi minggu ini, karena para pedagang dan investor belum mencapai konsensus tentang apakah sudah waktunya untuk membeli atau apakah pasar rentan terhadap penjualan lebih banyak.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun terakhir mencapai 3,1131%, dari 3,095% pada Rabu 16 Mei 2018.

(dni)