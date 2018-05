JAKARTA - Harga emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp1.000 per gram pada hari ini. Dengan demikian, harga emas Antam 1 gram dijual Rp658.000 dari harga sebelumnya Rp659.000.

Sementara, harga pembelian kembali alias buy back juga turun Rp1.000 menjadi Rp579.000 per gram dari harga sebelumnya Rp580.000 per gram.

Perdagangan hari ini, Jumat (17/5/2018), harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.279.000 dengan harga per gram Rp639.500. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.589.000 dengan harga per gram Rp635.600.

Harga emas 3 gram dipatok Rp1.901.000 dengan harga per gram Rp633.667. Harga emas 4 gram senilai Rp2.524.000 dengan harga per gram Rp631.000.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.145.000 dengan harga per gram Rp629.000. Harga emas 10 gram dijual Rp6.215.000 dengan harga per gram Rp621.500.

Harga emas 25 gram Rp15.437.000 dengan harga per gram Rp617.480. Harga emas 50 gram sebesar Rp30.762.000, dengan harga per gram Rp615.240.

Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp61.397.000, dengan harga per gram Rp613.970. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp153.196.000, dengan harga per gram Rp612.784, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp306.100.000 dengan harga per gram Rp612.200.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.810.000 dengan harga per gram sebesar Rp681.000, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp13.070.000 dengan harga per gram sebesar Rp653.500.

Kemudian, harga emas batangan kemasan Idul Fitri 1 gram dibanderol Rp737.000. Untuk harga emas batangan kemasan Idul Fitri ukuran 2 gram sebesar Rp1.359.000 dengan harga per gram Rp679.500.

Sedangkan harga emas batangan kemasan Natal 2 gram sebesar Rp1.333.000, dengan harga per gram Rp666.500.

Untuk harga emas batangan kemasan Idul Fitri 5 gram dijual Rp3.238.000 dengan harga per gram Rp647.600 per gram dan harga emas batangan kemasan Natal ukuran 5 gram dijual Rp3.213.000 dengan harga per gram Rp642.600.

