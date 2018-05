JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diperkirakan pengumuman akan dilakukan sebelum cuti lebaran dimulai.

Di sisi lain, ada produk Batik asal Indonesia yang kembali membanggakan. Pasalnya, pakaian khas asal Indonesia ini berhasil menguasai pasar dunia dan berhasil meraup Rp820,4 miliar dari ekspor.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih mengalami pelemahan di angka Rp14.104 per USD. Padahal sebelumnya, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunganya acuannya menjadi 4,5%.

Ketiga berita tersebut merupakan berita berita populer selama sepekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Pencairan THR PNS Diumumkan Presiden Jokowi, Ini Bocorannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan mengumumkan secara langsung pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pensiunan PNS.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto mengatakan, saat ini untuk THR dan gaji ke-13 masih dalam tahap finalisasi secara di Sekretariat Negara.

"Nanti Presiden sampaikan secara langsung mengenai kapan kenaikan gaji ini. THR dibayar menjelang Lebaran, gaji ke-13 dibayar tahun ajaran baru," ujarnya, dalam paparan APBN Kita, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Kementerian Keuangan enggan mengungkap berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk THR dan gaji ke-13. Menurut Marwanto, biar nanti Presiden saja yang umumkan.

"Waktunya nanti ditetapkan di situ. Pak Presiden yang akan ngomong," ujarnya.

Senada dengan Marwanto, Direktur Jenderal Anggaran Askolani juga enggan mengungkap berapa besaran anggaran. Namun dalam Minggu ini akan ada pengumumannya.

"Nanti diumumin Presiden, Insya Allah minggu depan. Insya Allah (THR lebih besar)," tukasnya.

Kuasai Pasar Dunia, Ekspor Batik Indonesia Tembus Rp820,4 Miliar

Indonesia menguasai pasar batik dunia serta telah menjadi penggerak perekonomian di regional dan nasional dengan menyediakan ribuan lapangan kerja dan menyumbang devisa negara.

"Industri batik nasional memiliki daya saing komparatif dan kompetitif di pasar internasional. Indonesia menjadi market leader yang menguasai pasar batik dunia, kata Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

Gati menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Pameran Batik Warisan Budaya XII di Plasa Pameran Kementerian Perindustrian.

Saat ini industri batik didominasi oleh industri kecil dan menengah yang tersebar di 101 sentra. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sentra IKM batik mencapai 15 ribu orang.

Kemenperin mencatat nilai ekspor batik dan produk batik 2017 mencapai USD58,46 juta atau setara Rp820,4 miliar (kurs Rp14.000/USD) dengan pasar utama Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Gati menyampaikan, perdagangan produk pakaian jadi dunia yang mencapai 442 miliar dolar AS menjadi peluang besar bagi industri batik untuk meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat batik sebagai salah satu bahan baku produk pakaian jadi.

Saat ini Industri batik dituntut untuk menjadi industri yang ramah lingkungan dengan menggunakan zat warna alam pada produk batik merupakan solusi dalam mengurangi dampak pencemaran dan bahkan menjadikan batik sebagai eco-product bernilai ekonomi tinggi.

Saat ini Industri batik dituntut untuk menjadi industri yang ramah lingkungan dengan menggunakan zat warna alam pada produk batik merupakan solusi dalam mengurangi dampak pencemaran dan bahkan menjadikan batik sebagai eco-product bernilai ekonomi tinggi.

"Pengembangan zat warna alam juga turut mengurangi importasi zat warna sintetik. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan dinamis, preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat," jelasnya.

Dia menambahkan, batik warna alam hadir menjawab tantangan tersebut dan diyakini dapat meningkatkan peluang pasar.

Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan industri batik nasional, peningkatan kompetensi SDM, pengembangaan kualitas produk, standardisasi, fasilitasi mesin atau peralatan serta promosi dan pameran diberikan kepada para perajin dan pelaku usaha batik untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksinya.

Rupiah Anjlok ke Rp14.104/USD Pasca-BI Naikkan Suku Bunga

Pasca-Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya menjadi 4,5% justru tidak membuat nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat. Malah, Rupiah langsung keok dan kembali menembus level Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat(18/5/2018) pukul 08.44, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 47 poin atau 0,33% ke level Rp14.104 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.053-Rp14.104 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 53 poin atau 0,38% menjadi Rp14.100 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.038 per USD hingga Rp14.100 per USD.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah memutuskan menaikkan BI-7 Days Reverse Repo Rate (7 Days Repo Rate) sebesar 25 basis points (bps) menjadi 4,50% dari level sebelumnya 4,25%. Kebijakan moneter ini diyakini dapat menahan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) dan stabilitas perekonomian dalam negeri.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan, kebijakan menaikkan 25 bps berdasarkan kajian yang dilakukan Bank Sentral dengan melihat stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi di pasar keuangan dunia. Termasuk adanya satu kondisi rebalancing likuiditas di dunia.

Agus menyatakan, Bank Sentral juga meyakini adanya depresiasi atau ekspektasi depresiasi lebih dalam terhadap Rupiah yang dapat berdampak pada inflasi. Pasalnya Rupiah terus menunjukkan tren pelemahan sejak beberapa pekan terakhir menembus level Rp14.000 per USD.

"Kita tidak ingin depresiasi dampak ke inflasi dan berdampak kembali ke depresiasi," katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta kemarin.