JAKARTA - Neraca Perdagangan Indonesia selama bulan April 2018 mengalami defisit USD1,63 miliar. Padahal pada bulan sebelumnya atau Maret 2018, neraca perdagangan Indonesia justru surplus USD1,09 miliar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tahun 2019. Tak hanya RAPBN 2019, dia juga memaparkan berbagai kebijakan fiskal untuk mendorong tercapainya target tersebut.

Disisi lain, para Pengusaha yang bernaung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) meyakini jika iklim investasi akan tersu berjalan normal. Meskipun beberapa waktu lalu, Indonesia tengah digemparkan oleh teror bom di Surabaya.

Di Luar Ekspektasi, Neraca Perdagangan April Defisit USD1,63 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan selama April 2018 defisit USD1,63 miliar. Di mana pada bulan lalu atau Maret 2018 neraca perdagangan surplus USD1,09 miliar.

"Dengan menggabungkan ekspor dan impor maka di luar ekspektasi neraca perdagangan pada April defisit USD1,63 miliar. Januari-Febuari defisit, pada Maret membaik, tapi pada April mengalami defisit lebih kepada impor yang lebih tinggi," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia mengatakan, mengatakan, selama Maret ke April 2018 ada fluktuasi komoditas baik migas maupun non migas. Misalnya, ICP atau minyak mentah Indonesia di pada Maret sebesar USD61 dan April naik menjadi USD67,43, komoditas non migas naik nikel maupun cokelat. Sementara itu, untuk harga yang mengalami penurunan karet maupun kelapa sawit.

"Dengan itu mempengaruhi nilai ekspor April 2018 sebesar USD14,47 miliar. Bila dibandingkan Maret turun 7,19% dan dibandingkan April 2017 berarti ekspor meningkat 9,01%," tuturnya.

Hal tersebut terjadi karena 92% ekspor berasal ekspor non migas. Penurunan impor 7,19% itu terjadi penurunan ekspor baik migas maupun non migas. Ekspor migas di sana pada april USD1,19 miliar atau dibandingkan dengan posisi ekspor non migas Maret terjadi penurunan 11,32%.

"Nilai ekspor gas meningkat, tapi hasil minyak mengalami penurunan. Jadi penurunan disebabkam hasil minyak dan minyak mentah menurun," tuturnya.

Sementara itu, untuk capai impor pada April 2018 naik signifikan sebesar USD16,09 miliar atau bila dibandingkan Maret 2018 naik 11,28%. Dibandingkan April 2017 meningkat 34,6%.

"Apa yang terjadi? Kenaikan impor tinggi ini terjadi karena kenaikan impor di migas maupun non migas. Jadi migas nilai minyak mentah turun, hasil minyak naik dan nilai gas naik. Sementara impor non migas naik 12,98%," tuturnya.

Bila dilihat kenaikan impor dari sektornya, untuk barang konsumsi naik 25,80%. Hal ini terjadi karena ada beberapa jenis kenaikan tinggi seperti impor beras yang belum terealisasi dan daging beku. Kemudian impor buah pir dan buah apel.

"Barang baku impor naik 10,73%, ada beberapa bahan baku untuk industri hal ini diharapkan bisa menggerakkan industri dalam negeri. Kacang kedelai itu impor dari Argentina dan Brasil, keperluan handphone, gandum. Barang modal naik 6,59% seperti mesin dan beberapa itu," tuturnya.

Sri Mulyani Paparkan Target Presiden dalam RABPN 2019 Menteri Keuangan Sri menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-24. Dia pun memaparkan kebijakan fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dia mengatakan, untuk pendapatan negara tahun 2019 diarahkan mendorong optimalisasi pendapatan negara. Kebijakan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Paiak (PNBP) akan terus mengedepankan perbaikan dan kemudahan layanan, menjaga iklim investasi yang kondusif, dan keberlanjutan usaha. Baca Juga : Utang Pemerintah Naik Jadi Rp4.180 Triliun, Bagaimana Cara Bayarnya? Dari sisi perpajakan, arah kebijakan pada 2019 dilakukan dengan optimalisasi pendapatan negara yang mendukung iklim investasi dan daya saing ekspor, serta mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan "Dengan kebijakan tersebut, maka diharapkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) tahun 2019 dapat mencapai 11,4-11,9% terhadap PDB," tuturnya, di Gedung Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018). Sementara itu, kebijakan PNBP dalam RAPBN 2019 diarahkan untuk optimalisasi produksi hulu migas dan pertambangan minerba dengan diikuti upaya efisiensi biaya produksi. Terkait PNBP SDA non migas optimalisasi penerimaan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan usaha, serta efisiensi produksi. Baca Juga : Kerangka Ekonomi 2019, Pemerintah Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 5,4%-5,8% Penerimaan dari dividen BUMN dilakukan dengan menjaga kesehatan keuangan BUMN agar dapat melakukan ekspansi bisnis dan menyukseskan penugasan Pemerintah. PNBP Kementerian/Lembaga ditingkatkan melalui perbaikan pelayanan, penyempurnaan tata kelola, serta penyesuaian tarif dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengembangan dunia usaha. "Selain itu, peningkatan PNBP juga berasal dari optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dengan demikian, PNBP tahun 2019 diperkirakan mencapai 1,8-2,1% terhadap PDB," tuturnya. Dalam rangka akselerasi pencapaian target pembangunan di tengah tantangan yang cukup kompleks, kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif. Setiap Rupiah yang dikeluarkan harus memberi manfaat bagi perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kadin Yakin Teror Bom Tak Pengaruhi Iklim Investasi Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani yakin aksi teror di Surabaya tersebut tidak akan memecah belah Indonesia. Melainkan memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melawan segala bentuk terorisme. Menurut Rosan, aksi yang menyebabkan 13 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka itu tak akan berdampak pada dunia usaha termasuk investasi dalam negeri. "Prospek investasi tetap terbuka luas karena dukungan perbaikan birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah," tegasnya. Rosan yakin aparat keamanan dapat mengusut tuntas dan menumpas aksi terorisme yang tidak beradab ini hingga ke akar-akarnya. Baca Selengkapnya: Bom Gereja Surabaya, Kadin: Tak Pengaruhi Iklim Investasi