JAKARTA - Nilai tukar rupiah siang ini makin anjlok. Tercatat, sejak pagi rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pukul 12.23, rupiah nyaris menyentuh level Rp14.200 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (21/5/2018), Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 43 poin atau 0,30% ke level Rp14.199 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.175-Rp14.199 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 47 poin atau 0,33% menjadi Rp14.197 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.148 per USD hingga Rp14.198 per USD.

Sedangkan, dalam kurs jual Bank Indonesia (BI), Rupiah berada di level Rp14.247 per USD dan untuk kurs beli Rp14.105 per USD.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, pelemahan pasar saham hari ini merupakan kepanikan terhadap pelemahan Rupiah yang belum juga tertahan. Adanya rilis suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang disertai optimisme para pejabat, terutama dalam penyusunan RAPBN 2019 tampaknya belum dapat memberikan imbas positif yang terimbangi dengan kenaikan imbal hasil obligasi AS dan USD.

"Tetap mewaspadai terhadap sentimen-sentimen yang dapat membuat IHSG kembali melemah," ujarnya dalam riset tertulis.

Reza melanjutkan, masih adanya kekhawatiran berlebihan terhadap nasib pergerakan Rupiah yang kian terdepresiasi membuat pergerakan IHSG cenderung tertekan pada perdagangan Minggu lalu. Adapun sentimen dari dinaikkannya suku bunga acuan Bank Indonesia yang dibarengi dengan membaiknya pergerakan bursa saham Asia tidak banyak berpengaruh pada kenaikan IHSG.

(kmj)