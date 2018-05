JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berencana akan menerbitkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018.

Adapun dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia target dana yang dihimpun sebesar Rp500 miliar. Sementara dalam tahap I ini akan direalisasikan sebesar Rp300 miliar.

Direktur MNC Kapital Indonesia Wito Mailoa menjelaskan, obligasi ini memiliki tenor lima tahun.

"Kupon bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, yaitu sebesar 12%-12,50%," ujarnya di Gedung iNews, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Dia menjelaskan, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi akan digunakan untuk pelunasan pinjaman Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 yang akan jatuh tempo pada 5 Juli 2018 senilai Rp225 miliar.

Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu untuk menyuntikkan modal kerja kepada unit-unit bisnis di bawah MNC Kapital. Saat ini, lini bisnis yang berada di bawah MNC Kapital antara lain, MNC Bank, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Insurance, dan MNC Life.

"Jadi Rp75 miliar ini akan kami alokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka, tahun ini juga. Modal yang kita pakai adalah injeksi untuk anak perusahaan terutama di bank," jelas dia.

Wito meyakini obligasi ini tetap memiliki peminat meskipun kondisi pasar obligasi sedang bergejolak di tengah tekanan Rupiah. Apalagi perseroan telah memperhitungkan kupon bunga yang cukup menjanjikan untuk investasi jangka panjang. "Angka 12,5% cukup bagus untuk the next five years, yang bisa hold untuk invesment returnya, jadi ini yang harus dilihat investor," jelas dia.

Obligasi ini telah memiliki peringkat idBBB (triple B) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisis efek adalah PT MNC Sekuritas, sementara PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.

Untuk sisa penerbitan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia akan diterbitkan dengan mempertimbangkan kebutuhan perseroan ke depan. "Kalau kebutuhan sudah tercukupi mungkin Rp200 miliar tidak diperlukan lagi," kata dia.

Adapun masa penawaran awal akan diselenggarakan pada 18-28 Mei 2018, lalu tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ditargetkan pada 21 Juni 2018. Selanjutnya masa penawaran akan dilangsungkan pada 25-26 Juni 2018, serta tangggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 2 Juli 2018.

