JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengakui, sejak awal tahun 2018 tekanan dinamika global sangat tinggi sehingga mempengaruhi stabilitas keuangan. Kendati demikian, hal ini tidak membuat Indonesia menjadi lima negara yang masuk dalam kategori fragile five.

Adapun negara fragile five adalah lima negara yang rentan terdampak dari kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS). Saat ini Rupiah sendiri terus bergerak melemah hingga menembus leve Rp14.000 per USD.

"Kita patut bersyukur meski tekanan terhadap stabilitas tinggi tapi kita enggak masuk ke fragile five," ujar Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dia menjelaskan, pada tahun 2013 tekanan pada ekonomi Idonesia sangat tinggi. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi negara yang masuk dalam kelompok fragile five, bersama empat negara lainnya Turki, Brasil, Afrika Selatan, dan Rusia. Kondisi ini terlihat dari tingkat inflasi mecapai 8,38% dan transaksi neraca pembayaran juga mengalmi defisit 3,26% dari PDB.

Namun, memasuki tahun 2014 kondisi ini mulai mengalami perbaikan. Defisit berkurang ke 3,12% dari PDB hingga kini berada di kisaran 1,7% dari PDB. Inflasi pun sejak tiga tahun terakhir inflasi berada di level 3%. "Tapi di 2014 kita berhasil keluar dari fragile five," tambahnya.

Oleh sebab itu menurutnya, kondisi Indonesia saat ini tak perlu terlalu dikhawatirkan. Pasalnya, kondisi perekonomian domestik yang fudamental juga terlihat dari peringkat yang diberikan lembaga rating internasional. Di mana Fitch Ratings dan Moodys memberika rating yang lebih tinggi satu notch dari investment grade yang pernah didapatkan Indonesia.

"Jangan kira situasi Indonesia lemah, malah dalam kondisi sebaik mungkin, belum pernah kita sebaik ini," katanya.

