JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus tertekan ke level Rp14.000 per USD. Beberapa kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Sentral ternyata belum mampu mengkerek Rupiah yang bahkan malah sempat melemah ke level Rp14.200 per USD.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, kondisi pelemahan Rupiah tak bisa dihindari karena beberapa pengaruh baik dari eksternal maupun internal. Di domestik, tingkat impor yang lebih tinggi ketimbang kinerja ekspor dan transaksi berjalan yang defisit menjadi faktor menekan Rupiah.

Dia mengakui sejak menjabat sebagai Gubernur BI pada Mei 2013 hingga akan menyelesaikan masa jabatannya pada 23 Mei 2018, Rupiah terus terdepresiasi dari Rp9.700 per USD hingga Rp14.100 per USD.

"Itu tidak bisa dihindari karena ada faktor transaksi berjalan yang terus defisit," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dia menyebutkan, pada 2014 desifit sebesar USD27 miliar, pada 2015 desifit USD29 miliar, sedangkan pada 206 dan 2017 desifit sekitar USD17 miliar. Untuk tahun ini, Agus memperkirakan defisit transaksi berjalan akan sebesar USD23 miliar atau 2,3% dari PDB.

Di sisi lain, faktor dana asing yang enggan masuk ke Indonesia karena ramainya gonjang-ganjing isu terorisme dalam beberapa waktu belakangan. "Rupiah bisa melemah jika ada isu terorisme dan dipelintir-pelintir," kata Agus.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk bisa melakukan reformasi dari sisi fiskal, moneter, dan riil guna menguatkan nilai tukar Rupiah. Di sektor riil, negara harus mampu berorientasi ekspor yang bernilai tambah atau manufaktur yang bisa masuk ke global value chain.

"Kalau kita produksi juga jangan bergantung pada bahan mentah dan jangan bergantung pada bahan yang terlalu impor," jelasnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga harus mengejar pembangunan infrastruktur. Saat ini, pembangunan infrastruktur menurutnya sudah terlihat dengan gencarnya dilakukan pemerintah.

Di sisi lain, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus dilakukan, khususnya dengan vokasional. Perbaikan institusi dan melakukan inovasi perlu untuk menopang perekonomian negara.

Maka dengan, semua perbaikan tersebut diyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melampaui target yang ditetapkan saat ini yang sebesar 5,1%-5,5% menjadi 6%. "Kalau ini bisa diperbaiki kita bisa tumbuh 6% dan tidak ada overheating," katanya.

(dni)