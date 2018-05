JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya berhasil menguat dan tinggalkan level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (22/5/2018) pukul 17.53 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 48 poin atau 0,34% ke level Rp14.142 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.130 per USD-Rp14.189 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 45 poin atau 0,32% menjadi Rp14.133 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.118 per USD hingga Rp14.186 per USD.

Sedangkan dalam kurs transaksi Bank Indonesia (BI), Rupiah berada di level Rp14.249 per USD untuk kurs jual dan Rp14.107 untuk kurs beli.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah hingga melebihi angka Rp14.200 per USD dikarenakan ada beberapa tekanan dari banyak hal. Khususnya tekanan pada situasi perekonomian global.

Salah satunya adalah rencana Amerika Serikat (AS) yang menunda pemberian sanksi terhadap Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat memang mengancam akan memberikan sanksi kepada Iran akibat aksinya menjalankan program rudal balistik beberapa waktu lalu.

"Memang ada tekanan dan dalam banyak hal itu karena rencana sanksi yang diberikan oleh Amerika mungkin enggak jadi dikeluarkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 21 Mei 2018.

(dni)