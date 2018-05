JAKARTA - Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) masih belum stabil. Mata uang Garuda bahkan sempat menyentuh level Rp14.200 per USD. Kondisi ini tentunya, memengaruhi sektor industri di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut, dampak pelemahan Rupiah khususnya dirasakan sektor industri yang mengimpor bahan baku sementara pangsa pasarnya masih bersifat lokal sehingga pendapatan perusahaan dalam Rupiah. Salah satunya, adalah industri farmasi.

"Ada banyak sektor termasuk farmasi. Industri pharmaceutical menjadi persoalan karena dia sebagian bahan baku impor jualnya Rupiah," ujarnya di rumah dinasnya di Kawasan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Namun, bagi sebagian perusahaan skala menengah besar yang pendapatannya dalam bentuk dolar AS, tekanan Rupiah tidak berpengaruh signifikan. Sebab, mereka telah menerapkan skema natural hedging, dimana mereka masih mengimpor bahan baku akan tetapi secara bersamaan menerima pemasukan dalam bentuk dolar AS.

"Industri itu rata-rata yang menengah besar itu pinjamannya dalam USD sehingga tentunya penurunan Rupiah itu tidak memberikan efek yang besar," jelas dia.

Di sisi lain, kondisi ini justru memberikan berkah bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang mayoritas produknya menggunakan komponen lokal, sedangkan pangsa pasar mereka mayoritas ekspor.

Airlangga menekankan, yang terpenting bagi sektor industri adalah stabilitas nilai tukar Rupiah. Sebab, sektor industri membutuhkan asumsi Rupiah untuk menjaga alokasi anggarannya serta kinerja keuangan perusahaan.

Di samping itu, Kementerian Perindustrian juga mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal, sehingga sektor industri tidak mudah terguncang ketika ada pelemahan Rupiah. "Jadi semakin banyak konten lokal itu akan sangat membantu daya saing industri," tukas dia.

Sekadar informasi, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya berhasil menguat dan tinggalkan level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (22/5/2018) pukul 17.53 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 48 poin atau 0,34% ke level Rp14.142 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.130 per USD-Rp14.189 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 45 poin atau 0,32% menjadi Rp14.133 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.118 per USD hingga Rp14.186 per USD.

(dni)