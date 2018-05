JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tambahan subsidi untuk solar akan dimasukan ke dalam laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di semester pertama 2018.

Laporan yang akan diserahkan kepada DPR-RI itu juga nantinya termasuk berapa tambahan subsidi solar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam penambahan subsidi solar, nantinya dirinya bersama dengan anggota DPR akan melihat postur keuangan dari APBN dan juga menyesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku. Saat ini sendiri dalam UU APBN, menetapkan jika subsidi solar yang diberikan pemerintah adalah Rp500 per liter.

"Kami akan lihat keseluruhan postur keuangan mereka baru menentukan. Sekarang UU APBN menetapkan Rp500 per liter sudah tidak cukup oleh karena itu apakah ada dalam hal ini tambahan jadi Rp1.000 per liter atau jumlah yang akan ditetapkan nanti sedang terus dibahas. Nanti akan kami lapor ke DPR melalui laporan semester pertama," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Sambil menunggu laporan tersebut lanjut Sri Mulyani, pihaknya juga meneliti kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) dan juga PT PLN (Persero). Hal tersebut untuk mengetahui berapa beban yang dikeluarkan oleh kedua perseroan tersebut jika tarif solar dan listrik tidak mengalami kenaikan.

"Kami akan lihat struktur biaya mereka yang mengalami tekanan karena impor minyak sudah dengan harga tinggi, sementara harga (BBM) yang disubsidi tidak mengalami perubahan," kata wanita yang biasa disapa Ani

Apalagi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) meleset jauh dari asumsi APBN 2018. Harga Minyak mentah saat ini menyentuh USD80 per barel sedangkan dalam asumsi APBN 2018 hanya sebesar USD48 per barel saja

"Bedanya dengan harga asumsi di APBN sangat besar. Dari USD48 per barel sekarang bahkan mencapai USD80 per barel," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyebut melesetnya harga minyak dari asumsi APBN tentu berpengaruh terhadap kedua perusahaan plat merah tersebut. Pasalnya, kedua perseroan itu sangat bergantung pada minyak mentah yang mana berasal dari impor.

"Kami akan lihat struktur biaya mereka yang mengalami tekanan karena impor minyak (PLN dan Pertamina) sudah dengan harga tinggi. Sementara harga yang disubsidi tidak mengalami perubahan," jelasnya.

Seperti diketahui pemerintah berencana menambah subsidi solar. Hal tersebut dilakukan menyusul melambungnya harga minyak mentah dunia saat ini. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan pihaknya sedang mengusulkan penambahan subsidi BBM jenis solar, dari sebelumnya Rp 500 per liter jadi Rp 1.500 per liter.

"Perkiraan kami, tambahan subsidi solar sekitar Rp1.000 per liter. Sekarang kan Rp500 per liter, nanti usulannya ditambah Rp1.000 per liter jadi Rp1.500 per liter," ujarnya.

