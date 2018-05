JAKARTA – Pemerintah berencana menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar seiring naiknya harga minyak dunia. Hal itu sebagai respons atas tidak adanya perubahan harga solar.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan terdapat dua opsi menambah subsidi BBM. Pertama, dapat menggunakan cadangan devisa negara atau melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Namun, jika melalui mekanisme APBN harus melalui proses dengan DPR,” kata dia di Jakarta, kemarin. Meski begitu, keputusan penambahan bukan wewenang Kementerian ESDM melainkan wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun mekanismenya juga berada pada wewenang Kemenkeu.

“Terkait hal itu, kami mendukung dan mengikuti Kementerian Keuangan,” kata dia. Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron mengatakan, setiap perubahan subsidi harus melalui persetujuan dari DPR. Hal itu sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku di dalam undang-undang karena bersentuhan dengan masyarakat. “Pembahasan subsidi harus melalui DPR. Itu sudah jelas tidak bisa dihindarkan,” kata dia.

Untuk saat ini pihaknya masih menunggu usulan tambahan subsidi solar dari pemerintah. Adapun usulan tersebut nanti akan menjadi pertimbangan DPR. Dia mengatakan perubahan subsidi akan mengubah cadangan risiko fiskal. Ia mencontohkan, usulan tambahan alokasi dana cadangan risiko fiskal yang awalnya sebesar Rp5 triliun kemudian bisa berubah menjadi Rp9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). “Dari cadangan risiko fiskal ditambah guna mengantisipasi perubahan asumsi fiskal. Seperti perubahan harga minyak, produksi migas, mau pun cost recovery,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Refor Miners Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan hal senada. Ia beranggapan, pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR jika ingin menambah subsidi BBM. “Untuk subsidi harus tetap melalui mekanisme fiskal. Setiap kebijakan terkait APBN harus melalui persetujuan DPR,” katanya. Seperti diketahui, pemerintah berencana menambah subsidi BBM jenis solar sebesar Rp1.000 per liter. Adapun saat ini subsidi solar sebesar Rp500 per liter. Hal itu seiring naiknya harga minyak mentah dunia berada pada kisaran USD60 per barel.

Ke naikan subsidi solar untuk menjaga agar PT Pertamina (Per sero) selaku badan usaha yang menyalurkan BBM bersubsidi tidak terbebani dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Sementara untuk ICP diprediksi akan melampaui target APBN 2018 yang dipatok sebesar USD48 per barel. ICP diprediksi akan tembus USD55-USD60 per barel.

(Nanang Wijayanto)

